Khẩn trương khắc phục hậu quả sạt lở đất

Sáng 17/9, trong quá trình kiểm tra tình hình ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn xã Đà Bắc, lực lượng chức năng phát hiện vụ sạt lở taluy dương xảy ra tại nhà ông X. V. D, thôn Tú Lý, xã Đà Bắc, khiến 3 người trong gia đình bị đất đá vùi lấp, tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thượng Hiền - Cục trưởng Cục Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng lãnh đạo các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm, khắc phục hậu quả và chia buồn với gia đình nạn nhân.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ gây ra tại xã Đà Bắc.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng rạng sáng 17/9. Hàng chục m3 đất đá từ taluy phía sau nhà ông D. sạt xuống, tràn vào nhà, làm sập 2 phòng ngủ và vùi lấp 3 người đang ở bên trong. Các nạn nhân gồm: ông X. V. D, sinh năm 1975; bà Đ. T. H, sinh năm 1979, vợ ông D và bà X. T. C, sinh năm 1947, cô của ông D.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đà Bắc và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng Quân đội, Công an được huy động khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại hiện trường.

Theo báo cáo của UBND xã Đà Bắc, lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu hộ gồm 40 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng Quân đội; 40 cán bộ, chiến sĩ Công an xã và 20 cán bộ, chiến sĩ lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của Công an tỉnh; đồng thời, huy động các phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm được triển khai từ 8h00 ngày 17/9. Đến 10h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 nạn nhân, tất cả đều đã tử vong.

Thi thể các nạn nhân sau đó được đưa ra khỏi khu vực sạt lở, bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Báo cáo nhanh của xã Đà Bắc, từ ngày 13-16/9, trên địa bàn xảy ra mưa to đến rất to kèm dông, gió giật. Địa phương đã khẩn trương rà soát các điểm xung yếu, trong đó, đặc biệt lưu ý khu vực ven sông, suối, hồ sông Đà, taluy, sườn dốc, khu dân cư dưới chân núi và những điểm từng xảy ra sạt lở; vận động, kiên quyết di dời các hộ dân ở vị trí nguy hiểm đến nơi an toàn. Các lực lượng được yêu cầu ứng trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật tình hình mưa bão để chủ động ứng phó.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra thực địa khu vực có nguy cơ cao về sạt lở tại thôn Tra, xã Đà Bắc.

Trong đêm 16/9 rạng sáng 17/9, lượng đất đá lớn bất ngờ sạt lở xuống nhà người dân, khiến 3 nạn nhân tử vong.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được huy động tham gia công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại hiện trường, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ chu đáo cho các nạn nhân; đồng thời khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá.

Sau khi kiểm tra hiện trường vụ sạt lở tại thôn Tú Lý, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra một số khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất trên địa bàn xã Đà Bắc.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 814 - Bộ CHQS tỉnh cùng Ban CHQS xã Đà Bắc được huy động đến hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục bám sát địa bàn, rà soát kỹ các vị trí có nguy cơ sạt lở, nhất là khu dân cư nằm gần chân đồi, taluy dương và những khu vực nền đất có dấu hiệu mất ổn định.

UBND xã Đà Bắc tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân; đồng thời rà soát, đánh giá mức độ an toàn khu vực xảy ra sạt lở và các hộ dân lân cận, chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn nếu có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Lực lượng chức năng huy động máy xúc để cào bới đất, phòng ngừa nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn ra.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm ban hành công điện cảnh báo tình trạng, nguy cơ sạt lở đất trên địa bàn tỉnh; đưa ra những khuyến cáo đối với các khu vực có nguy cơ cao.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương bố trí lực lượng rà soát các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất đá, kịp thời di dời các hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng đến nơi tránh trú an toàn.

Mạnh Hùng