Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cho ý kiến một số nội dung quan trọng

Chiều 16/9, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị cho ý kiến vào một số tờ trình, đề án, quy định và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bùi Văn Quang chủ trì hội nghị.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bùi Văn Quang, các đại biểu tập trung thảo luận, xem xét, cho ý kiến vào việc đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý quý III/2026.

Các đại biểu cũng cho ý kiến vào Đề án hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy với Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy để thành lập Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; thống nhất chủ trương kết thúc hoạt động của Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng thời, cho ý kiến về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực phát biểu tại hội nghị.

Đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, 9 tháng qua, các cơ quan, đơn vị đã tăng cường nắm tình hình chính trị nội bộ, rà soát, kiểm tra, xác minh, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương và xây dựng cơ quan Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đáng chú ý, công tác số hóa hồ sơ đảng viên đang được tập trung triển khai. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ được số hóa đạt khoảng 40%. Đảng ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc, chia thành 6 nhóm chuyên trách, phấn đấu hoàn thành số hóa 100% hồ sơ đảng viên theo đúng kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bùi Văn Quang ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc của các đại biểu.

Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị, các cơ quan tham mưu giúp việc được phân công khẩn trương rà soát, hoàn thiện các văn bản theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ và yêu cầu đề ra.

Đối với tiến độ số hóa hồ sơ, đồng chí yêu cầu các đơn vị chuyên môn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ tồn đọng, đồng thời bảo đảm chất lượng số hóa với yêu cầu nhanh, chính xác. Trong quá trình thực hiện, phải tuyệt đối bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, không để xảy ra rò rỉ dữ liệu.

Lê Hoàng