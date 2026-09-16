Nâng cao năng lực quản trị, thực hiện toàn diện các mục tiêu ngành Y tế năm 2026

Sáng 16/9, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Y tế báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng và phương hướng, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và giám đốc các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Trong 8 tháng năm 2026, Sở Y tế Phú Thọ đã chủ động, linh hoạt hoàn thành 5/5 nhiệm vụ tham mưu thuộc chương trình công tác của UBND tỉnh.

Trong đó, nổi bật là việc hoàn thành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035; Kế hoạch thực hiện Chương trình dân số và phát triển đến 2030; Chương trình hành động Vì trẻ em giai đoạn 2026-2030; ban hành Danh mục thuốc mua sắm tập trung cấp địa phương.

Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung báo cáo tại hội nghị.

Đến nay, ngành Y tế Phú Thọ đã hoàn thành 6/8 chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, trong đó có những kết quả nổi bật: Đạt tỷ lệ 14 bác sĩ/10.000 dân (vượt kế hoạch giao); đạt 47 giường bệnh/10.000 dân (vượt kế hoạch giao); bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,77% dân số (tương đương 3,5 triệu người); tổng số lượt khám bệnh đạt trên 2,86 triệu lượt (đạt 83% kế hoạch năm); công suất sử dụng giường bệnh trung bình đạt 75%. Chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân được đẩy mạnh, dự kiến đến hết tháng 8/2026 đạt 65,85% kế hoạch năm.

Đặc biệt, Phú Thọ trở thành “điểm sáng” toàn quốc về đột phá chuyển đổi số khi 100% cơ sở khám, chữa bệnh công lập (61/61 đơn vị) triển khai thành công hồ sơ bệnh án điện tử, hoàn thành trước lộ trình của Bộ Y tế.

Ngành đã tích hợp 1,45 triệu Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID (đạt 36,6% dân số). Công tác y tế dự phòng, an toàn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh bùng phát.

Về giải ngân vốn đầu tư công, tổng vốn giao năm 2026 cho 9 dự án là 29,97 tỷ đồng; ước giải ngân đến 30/9 đạt 72% và toàn ngành cam kết giải ngân 100% trong tháng 10/2026.

Đồng thời, ngành đang tích cực chuẩn bị nguồn lực nâng cấp, phát triển 3 bệnh viện đảm nhận chức năng vùng gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi và thành lập mới Bệnh viện Ung bướu tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những vướng mắc liên quan đến cơ chế giá dịch vụ y tế; cơ chế thanh toán kinh phí khám sức khỏe định kỳ; tiến độ các dự án ODA; công tác đầu tư hạ tầng, trang thiết bị và chính sách thu hút nhân lực cho y tế cơ sở...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, biểu dương nỗ lực của tập thể cán bộ, y bác sĩ ngành Y tế trong thời gian qua.

Nêu bật các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Toàn ngành Y tế giữ vững tinh thần đoàn kết, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tuyệt đối không để gián đoạn hay ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong các lĩnh vực quản lý tài sản công, đầu tư công, đấu thầu, mua sắm thuốc và vật tư y tế.

Quán triệt tinh thần không để xảy ra tiêu cực, vi phạm nhưng cũng triệt tiêu tâm lý “sợ sai, trì trệ”. Đưa chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công và các chỉ tiêu chuyên môn vào đánh giá thi đua, xếp loại người đứng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế chú trọng đẩy nhanh các dự án ODA. Trong đó, tập trung kiện toàn Ban Quản lý dự án ODA Ngân hàng Tái thiết Đức trước ngày 20/9 để hoàn tất thủ tục khoản vay trong tháng 11/2026. Trình đề xuất Dự án ODA Chính phủ Áo trước ngày 20/9 và tiếp tục xúc tiến vốn vay ADB mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Phê duyệt Dự án Y tế thông minh trước ngày 30/9.

Cùng với đó, tập trung rà soát mức độ tự chủ tài chính tại các trung tâm y tế khó khăn để điều chỉnh phân cấp phù hợp. Sở Tài chính và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh hướng dẫn, trả lời dứt điểm cơ chế hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các bệnh viện thực hiện xã hội hóa.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế và các bệnh viện tập trung phát triển các kỹ thuật chuyên sâu ở tuyến tỉnh đi đôi với tăng cường năng lực y tế cơ sở nhằm giảm tải chuyển tuyến.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Đồng thời, ban hành chính sách đãi ngộ thỏa đáng để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đinh Vũ