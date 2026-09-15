Thống nhất kiến trúc, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu trong xây dựng quốc gia số

Sáng 15/9, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn và các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số được xây dựng, chuẩn bị công phu, trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương trước khi hoàn thiện và ban hành. Đây là căn cứ quan trọng để các cơ quan, tổ chức, địa phương xây dựng mới hoặc rà soát, cập nhật khung kiến trúc số thuộc lĩnh vực, phạm vi, địa bàn quản lý; đồng thời định hướng đầu tư, kết nối, chia sẻ và sử dụng chung các thành phần số.

Mục tiêu hướng tới là hình thành không gian số thống nhất trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; kế thừa tối đa những kết quả đã có, hạn chế đầu tư trùng lặp, phân tán, sử dụng hiệu quả nguồn lực công và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đến nay, 8 cơ sở dữ liệu quốc gia đã được đồng bộ, thu gom dữ liệu; nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối; hạ tầng số tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ số.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận nhằm thống nhất nhận thức, quan điểm và phương thức tổ chức thực hiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại các bộ, ngành, địa phương.

Các ý kiến đề nghị tiếp tục làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường cơ chế phối hợp, kết nối giữa Trung ương và địa phương; xác định cụ thể lộ trình thực hiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là bước quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong quy hoạch, đầu tư, xây dựng và vận hành các hệ thống số trên phạm vi toàn quốc. Khung kiến trúc phải thực sự trở thành “bản thiết kế tổng thể”, định hướng cho các bộ, ngành, địa phương trong quá trình chuyển đổi số, bảo đảm các hệ thống được xây dựng đồng bộ, liên thông, có khả năng kế thừa, kết nối và chia sẻ dữ liệu.

Trên cơ sở khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và các dự án công nghệ đang triển khai; xây dựng mới hoặc cập nhật khung kiến trúc số thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm tuân thủ kiến trúc chung, không để xảy ra tình trạng đầu tư manh mún, cục bộ, trùng lặp, gây lãng phí nguồn lực.

Quá trình triển khai, cần bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng từ khâu thiết kế, xây dựng đến quá trình vận hành hệ thống. Chủ động phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, tận dụng các nền tảng và thành phần dùng chung, bảo đảm việc triển khai khung kiến trúc tổng thể quốc gia số đồng bộ, thống nhất, đúng tiến độ và đi vào thực chất.

Lê Minh