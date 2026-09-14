Bảo đảm tiến độ, chất lượng tổ chức chương trình Gameshow “Sắc màu Sao Vuông”

Ngày 14/9, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị Ban tổ chức chương trình Gameshow “Sắc màu Sao Vuông” trong lực lượng vũ trang Quân khu 2 năm 2026 tại tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chủ trì hội nghị.

Chương trình Gameshow “Sắc màu Sao Vuông” trong lực lượng vũ trang Quân khu 2 năm 2026 dự kiến được ghi hình tại Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, vào tối 29/9/2026 với sự tham gia của 4 đội chơi đến từ các tỉnh: Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La.

Các đội chơi sẽ tranh tài ở 4 phần thi: Chào hỏi; Sao Vuông thông thái; Sao Vuông khỏe; Sao Vuông tài năng; kết hợp giao lưu với khán giả. Các phần thi tập trung thể hiện hiểu biết pháp luật, kiến thức quốc phòng - quân sự, kỹ năng, thể lực và năng khiếu của lực lượng dân quân tự vệ.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026), hướng tới đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Thông qua chương trình nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân quân tự vệ, quốc phòng, quân sự; phản ánh toàn diện kết quả xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ; góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh truyền hình Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Phú Thọ là đơn vị phối hợp đăng cai tổ chức chương trình và Bộ CHQS tỉnh là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Gameshow “Sắc màu Sao Vuông” năm 2026 của tỉnh Phú Thọ cơ bản được triển khai đúng kế hoạch.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn đội chơi, lực lượng phụ họa, cổ động viên với tổng số 161 người. Trong đó, đội chơi chính và dự bị mang tên “Lạc Hồng” gồm 5 người; lực lượng tham gia cổ vũ ghi hình có tổng số 1.000 người. Đồng thời, tích cực phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kịch bản, tích cực tổ chức luyện tập các phần thi theo hình thức sân khấu hóa; đã hoàn thành phân đoạn tổ chức hợp luyện các tiết mục văn nghệ mở đầu, kết thúc chương trình. Công tác xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, y tế, cấp điện, tuyên truyền... được triển khai theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức chương trình.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị, luyện tập tham gia chương trình Gameshow “Sắc màu Sao Vuông” năm 2026.

Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban tổ chức và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, nhất là Bộ CHQS tỉnh cần bám sát nhiệm vụ, các mốc thời gian của chương trình; tăng cường phối hợp, kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để chương trình diễn ra đúng tiến độ, chất lượng. Các lực lượng tham gia phải được bố trí hợp lý, tổ chức luyện tập nghiêm túc, bảo đảm chất lượng các nội dung.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu lưu ý, do chương trình có số lượng lớn lực lượng tham gia và người dân đến theo dõi nên cần chủ động chuẩn bị mặt bằng, cảnh quan và các điều kiện phục vụ ghi hình; xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau chương trình. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền trực quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sức lan tỏa, góp phần tổ chức thành công chương trình tại tỉnh.

Lê Hoàng