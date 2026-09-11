Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ truy điệu và đưa tang đồng chí Đinh Quốc Liêm, nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Sáng 11/9, Ban Lễ tang và Ban Tổ chức tang lễ đồng chí Đinh Quốc Liêm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) tổ chức trọng thể lễ truy điệu và đưa tang đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.

Dự lễ có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Lễ tang; Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Lễ tang; Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tang lễ; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Tham dự lễ truy điệu và đưa tang còn có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; cùng đông đảo bạn bè, đồng nghiệp, thân bằng cố hữu và gia quyến đồng chí Đinh Quốc Liêm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương tiễn biệt đồng chí Đinh Quốc Liêm.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Lễ tang nhấn mạnh: Đồng chí Đinh Quốc Liêm mất đi, Đảng ta mất một đảng viên cộng sản gương mẫu, kiên trung; Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Phú Thọ mất đi người cán bộ suốt đời tận tụy vì sự nghiệp chung.

Đồng chí Đinh Quốc Liêm sinh ngày 14/9/1962, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại Mông Hóa, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ. Xuất thân và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống yêu nước, đồng chí luôn nêu cao tinh thần vượt khó, không ngừng phấn đấu, rèn luyện.

Năm 1981, đồng chí nhập ngũ tại Quân chủng Phòng không - Bộ Quốc phòng. Năm 1983, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ năm 1981-2020, đồng chí trải qua nhiều vị trí công tác, trước khi nghỉ hưu (vào tháng 11/2020), đồng chí giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình.

Trong thời gian 37 năm công tác, 43 năm tuổi Đảng, ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí Đinh Quốc Liêm cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí là người cán bộ có phương pháp làm việc sâu sát, thực tiễn, khoa học; luôn lạc quan, có tư duy đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Sau khi nghỉ hưu, đồng chí vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tiếp tục có nhiều đóng góp cho địa phương, được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tin yêu, quý mến.

Với những cống hiến đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ), đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ghi nhận những đóng góp của đồng chí Đinh Quốc Liêm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ tỉnh đã quyết định tổ chức tang lễ đồng chí theo nghi thức lễ tang cấp tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo Nhân dân tham dự lễ đưa tang đồng chí Đinh Quốc Liêm.

Do gặp tai nạn khi tham gia giao thông, đồng chí Đinh Quốc Liêm đã từ trần hồi 12 giờ 57 phút ngày 9/9/2026 (tức ngày 28/7 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 65 tuổi.

Ghi nhận những đóng góp của đồng chí, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Đinh Quốc Liêm theo nghi lễ cấp tỉnh.

Trong niềm tiếc thương sâu sắc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ, đảng viên, Nhân dân và gia quyến đã tiễn đưa đồng chí Đinh Quốc Liêm về nơi an nghỉ cuối cùng.

Mạnh Hùng