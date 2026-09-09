Khai thác tiềm năng, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa Mường

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Lương vào ngày 9/9. Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo xã Sơn Lương cho biết: Xã có diện tích 96,97 km2, dân số 23.639 nhân khẩu với 26 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Mường chiếm trên 70%.

Đại diện lãnh đạo xã Sơn Lương báo cáo tại buổi làm việc.

Toàn xã hiện có 18 thôn và 29 chi bộ trực thuộc với 989 đảng viên. Sau sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Sơn Lương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động tháo gỡ khó khăn, duy trì ổn định tình hình chính trị - xã hội và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh và đoàn công tác khảo sát thực tế tại Trường THCS Sơn Lương.

Trong 8 tháng năm 2026, đã có 4/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch năm. Trong đó có nhiều chỉ tiêu nổi bật: Toàn xã có 45 doanh nghiệp (vượt 36,36% so với kế hoạch); có 3 cơ sở kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp (đạt 100% kế hoạch); tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 97,6% dân số (vượt kế hoạch đề ra); 100% cán bộ, công chức xã được bồi dưỡng kỹ năng số và làm chủ công nghệ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 92,63% dự toán năm; duy trì 100% trường học đạt chuẩn quốc gia...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh và đoàn công tác khảo sát điểm du lịch cộng đồng thôn Đồng Sương.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật. Xã thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, không phát sinh tổ chức đảng/đảng viên vi phạm nghiêm trọng. Thứ hạng giải quyết thủ tục hành chính vươn từ vị trí 124 lên vị trí 75 toàn tỉnh.

Trong sản xuất nông – lâm nghiệp, xã triển khai hiệu quả các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ; phê duyệt 13 dự án công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đồng thời hoàn thành lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Mỹ Lung.

Chú trọng bảo tồn văn hóa Mường và du lịch cộng đồng, xã xây dựng điểm du lịch cộng đồng tại thôn Đồng Sương (đình Đồng Sương); kêu gọi đầu tư 2 dự án du lịch cộng đồng. Các mô hình mới, cách làm sáng tạo được triển khai tích cực, hiệu quả. Công tác an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng được duy trì ổn định.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành tập trung phân tích những hạn chế, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của xã; trao đổi một số vấn đề liên quan đến các kiến nghị về mở rộng Cụm công nghiệp Lương Sơn, triển khai xây dựng Cụm công nghiệp Mỹ Lung; hỗ trợ nguồn lực phát triển du lịch cộng đồng; bổ sung biên chế cho địa phương về lĩnh vực đất đai, tài chính - ngân sách...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh đề nghị Ban Thường Vụ Đảng ủy xã Sơn Lương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành 14/18 chỉ tiêu còn lại và nâng cao chất lượng 4 chỉ tiêu đã đạt.

Trong đó, cần tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện công khai, minh bạch, đối thoại và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân để tạo mặt bằng sạch thu hút đầu tư.

Xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường công tác quản lý đất đai, hoàn thành chiến dịch “180 ngày làm giàu dữ liệu đất đai”; đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc kéo dài tại các khu tái định cư trên địa bàn.

Để đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 trước ngày 31/01/2027 đối với 11 dự án đang triển khai, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị xã phân loại từng dự án để có biện pháp xử lý sớm; lựa chọn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, với tinh thần mỗi công trình phải tạo động lực phát triển và giải quyết nhu cầu thiết thực của người dân.

Đồng chí đề nghị địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng để hoàn thiện quy hoạch chung cấp xã, định hình rõ không gian phát triển 5-10 năm tới. Cần xác định rõ động lực tăng trưởng về nông - lâm nghiệp theo hướng hàng hóa; xây dựng chuỗi giá trị (sản xuất - chế biến - tiêu thụ - thương hiệu) cho các sản phẩm OCOP thế mạnh.

Phối hợp đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao tỷ lệ lấp đầy tại Cụm công nghiệp Sơn Lương và hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Mỹ Lung. Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường và các lễ hội truyền thống; triển khai Dự án điểm du lịch cộng đồng/trải nghiệm tâm linh Đồng Sương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Liên quan đến công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yên cầu xã rà soát toàn bộ lực lượng cán bộ; chủ động giải quyết bài toán thiếu cán bộ chuyên môn, không thụ động chờ chỉ tiêu từ tỉnh.

Cùng với đó là chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung giải quyết việc cụ thể của thôn, tránh hình thức. Phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh trật tự. Chuyển mạnh từ “số hóa hồ sơ” sang “khai thác dữ liệu” để chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh đó, chú trọng đảm bảo chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, y tế, giáo dục cho người dân sau khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính và các trường học. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội không chỉ vận động người dân mà còn phải tham gia trực tiếp vào các công việc cụ thể của địa phương, xây dựng Sơn Lương ngày càng phát triển.

Trong chương trình làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm, khảo sát thực tế tại Trạm y tế, Trường THCS Sơn Lương, điểm du lịch cộng đồng thôn Đồng Sương.

Đinh Vũ