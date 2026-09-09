Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tạo ra giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 9/9, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) chủ trì hội nghị triển khai một số nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chương trình trọng tâm về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ đang hoàn thiện 3 đề án quan trọng, gồm: Chuyển đổi số; Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Các Đề án đã được tổ chức lấy ý kiến, hội thảo chuyên đề và tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo. Trong đó, Đề án Chuyển đổi số xác định 48 chỉ tiêu đến năm 2030, 115 nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030 và 18 nhiệm vụ đột phá, ưu tiên trong năm 2026.

Đề án Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đề ra 19 chỉ tiêu, tập trung vào công nghệ cao, công nghệ số, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Đề án Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ dự kiến được tổ chức lại từ đơn vị sự nghiệp hiện có, phát triển các không gian nghiên cứu, thử nghiệm, đào tạo, kết nối đầu tư và thương mại hóa công nghệ.

Triển khai Hệ thống giám sát, điều hành kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ, đến nay, 22/22 cơ quan, đơn vị và 148 xã, phường đã cung cấp thông tin các chỉ số, số liệu trên hệ thống của tỉnh; các cơ quan, đơn vị đã được cấp tài khoản nhập liệu hệ thống; 6/25 chức năng được đồng bộ theo thời gian thực.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Tường báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chương trình trọng tâm.

Cùng với đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện Kho dữ liệu tỉnh; khảo sát phục vụ xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, dữ liệu hiện còn phân tán, nhiều đơn vị chưa có các hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung dẫn đến việc thu thập và kết nối dữ liệu còn thủ công.

Về hợp tác phát triển, UBND tỉnh đã ký kết 5 chương trình phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Qua rà soát, xác định 31 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2026, tập trung vào chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hạ tầng số, du lịch thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực và trí tuệ nhân tạo.

Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm.

Các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến vào công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và triển khai xây dựng Trung tâm Giám sát và điều hành an toàn, an ninh mạng tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Chuyển đổi số phải đi vào thực chất, lấy dữ liệu làm nền tảng. Dữ liệu cần được xác định là tài nguyên chiến lược, nền tảng vận hành của chính quyền số, động lực của kinh tế số và nguồn lực phát triển xã hội số.

Vì vậy, dữ liệu không chỉ được số hóa mà phải thường xuyên được cập nhật, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả, trở thành “dữ liệu sống” phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành cũng như người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng cùng với xây dựng dữ liệu, tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực giám sát, điều hành trên nền tảng số; tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, tạo nền tảng tin cậy cho quá trình chuyển đổi số đồng bộ, liên thông và bền vững.

Đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, yêu cầu đặt ra là phải gắn chặt với thực tiễn, doanh nghiệp và các bài toán phát triển của tỉnh; thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hình thành các mô hình và sản phẩm có giá trị thực tiễn.

Đồng thời, chủ động mở rộng các chương trình hợp tác với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các đối tác quốc tế, qua đó huy động thêm tri thức, công nghệ và nguồn lực cho phát triển.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tinh thần xuyên suốt được xác định là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tạo ra giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội, từng bước trở thành động lực quan trọng để Phú Thọ thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Hội nghị tiếp tục khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc đưa dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành nguồn lực mới, phương thức mới và động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Đức Anh