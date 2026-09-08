Rác ùn ứ ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc: Cần sớm tháo gỡ điểm nghẽn

Hai ngày qua, rác thải sinh hoạt ùn ứ tại nhiều tuyến đường, tổ dân phố trên địa bàn phường Vĩnh Yên và phường Vĩnh Phúc. Trong khi người dân bức xúc vì rác không được thu gom, xử lý, việc vận chuyển rác vào bãi rác tạm Núi Bông gặp trở ngại do người dân khu vực lân cận phản đối việc tiếp tục tập kết rác tại đây.

Rác ùn ứ, người dân bức xúc

Rác thải tồn đọng trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Vĩnh Phúc chưa được xử lý.

Tại các điểm tập kết trên địa bàn, túi rác, bao tải, thùng chứa đầy rác xuất hiện ngày càng nhiều, ảnh hưởng cảnh quan, vệ sinh môi trường và sinh hoạt của người dân.

Bà Nguyễn Thị Thúy, ở ngõ 2, Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Yên, cho biết hai ngày nay, việc thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn bị gián đoạn. Rác từ các hộ dân không được vận chuyển kịp thời khiến một số điểm tập kết quá tải, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng sinh hoạt.

Theo bà Thúy, người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm có phương án khắc phục, đưa hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác trở lại bình thường, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Nguyên nhân tình trạng trên liên quan đến việc vận chuyển rác đến bãi rác tạm Núi Bông gặp trở ngại. Khu vực này được đưa vào sử dụng từ tháng 5/2019, phục vụ tập kết, xử lý rác của thành phố Vĩnh Yên trước đây. Bãi rác nằm gần khu vực dân cư thuộc phường Vĩnh Phúc và xã Bình Xuyên.

Lượng rác thải sinh hoạt cần xử lý mỗi ngày của phường Vĩnh Phúc và phường Vĩnh Yên là hơn 126 tấn, trong đó phường Vĩnh Phúc gần 72 tấn, phường Vĩnh Yên hơn 54 tấn.

Khi lượng rác phát sinh lớn, bãi rác tạm Núi Bông đã quá tải, hạ tầng xử lý chưa bảo đảm, đặc biệt là hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ rác. Tình trạng đổ rác không đúng quy định từng xảy ra; mùi hôi, ruồi muỗi phát sinh, nhất là khi thời tiết nắng nóng hoặc sau mưa, ảnh hưởng đến các khu vực dân cư xung quanh.

Những bất cập kéo dài khiến người dân sống gần bãi rác nhiều lần kiến nghị chính quyền. Ngày 1/7/2026, UBND phường Vĩnh Phúc tiếp nhận 10 đơn kiến nghị với 247 chữ ký của người dân Tổ dân phố Trại Giao, phản ánh các vấn đề liên quan đến hoạt động của bãi rác.

Ngày 3/9, UBND phường Vĩnh Phúc tổ chức đối thoại với người dân Tổ dân phố Trại Giao, Hán Lữ và một số hộ dân khu vực Hoàng Oanh. Tại buổi đối thoại, người dân thống nhất cho phép tiếp tục tập kết rác tại Núi Bông đến hết ngày 30/9/2026, sau đó phải dừng.

Tuy nhiên, sáng 6/9, một xe chở rác không thuộc Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên được phản ánh có hành vi đổ rác tại khu vực bãi tạm. Cơ quan công an đã tạm giữ phương tiện để xác minh. Đến chiều cùng ngày, nhiều người dân khu vực Hoàng Oanh, Hoàng Hương tập trung, dựng lán, dùng vật cản chặn đường vào bãi rác, không cho xe vận chuyển rác đi vào.

Cần giải pháp xử lý ổn định, lâu dài

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Xuyên.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Xuyên, người dân khu vực gần bãi rác tạm Núi Bông đã chịu ảnh hưởng trong thời gian dài. Những phản ánh về mùi hôi, ruồi muỗi và tình trạng đổ rác không đúng quy định được chính quyền địa phương tiếp nhận, quan tâm giải quyết.

Trong bối cảnh đó, ngày 7/9, UBND xã Bình Xuyên phối hợp UBND phường Vĩnh Phúc tổ chức đối thoại với người dân tại nhà văn hóa thôn Hoàng Hương. Tại buổi đối thoại, người dân nêu 7 ý kiến, tập trung đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền sử dụng bãi rác, khối lượng rác được phép tiếp nhận và khoảng cách từ bãi rác đến khu dân cư; đồng thời kiểm soát chặt tình trạng đổ rác không đúng quy định, có biện pháp giảm mùi, ruồi muỗi và xây dựng phương án đóng cửa, phục hồi môi trường sau khi bãi rác dừng hoạt động.

Tại buổi đối thoại, chính quyền hai địa phương tiếp tục đề nghị người dân tạo điều kiện để phường Vĩnh Phúc vận chuyển rác vào Núi Bông trong thời gian chuyển tiếp.

Từ ngày 1/10, theo phương án thống nhất, rác sẽ được vận chuyển đến Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và phát điện tại xã Trạm Thản.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển, tập kết và xử lý rác; không để xảy ra tình trạng phương tiện đổ rác không đúng quy định, làm gia tăng bức xúc trong Nhân dân.

Theo phương án thống nhất, Công an phường Vĩnh Phúc và Công an xã Bình Xuyên phối hợp thành lập tổ kiểm soát phương tiện ra vào bãi rác, bảo đảm chỉ những xe thuộc Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên được phép vận chuyển rác vào khu vực.

Ban Quản lý dự án phường Vĩnh Phúc và Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên được yêu cầu thực hiện các biện pháp hạn chế mùi, ruồi muỗi, chôn lấp đúng quy trình trong thời gian bãi rác còn tiếp nhận rác.

Để chuẩn bị phương án này, ngày 7/9, UBND phường Vĩnh Phúc đã làm việc với Công ty TNHH Năng lượng môi trường TianYu Phú Thọ, chủ đầu tư nhà máy tại Trạm Thản. Được biết, Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và phát điện tại xã Trạm Thản đang hoàn thiện các thủ tục về giấy phép môi trường, dự kiến có thể tiếp nhận khoảng 200 tấn rác/ngày để hiệu chỉnh, chạy thử từ đầu tháng 9.

Rác đưa vào nhà máy không yêu cầu phân loại trước. Đáng chú ý, bể chứa của nhà máy có sức chứa khoảng 16.000 tấn, khả năng lưu chứa tối đa khoảng 45 ngày mà không gây tác động môi trường ra bên ngoài.

Trước nguy cơ rác tiếp tục ùn ứ tại phường Vĩnh Yên và phường Vĩnh Phúc, trong khi người dân khu vực Núi Bông không đồng thuận kéo dài thời gian tập kết, UBND phường Vĩnh Phúc đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh các thủ tục để sớm đưa nhà máy tại Trạm Thản tiếp nhận, xử lý rác thải.

Trường hợp đến hết ngày 30/9 chưa thể chính thức đưa rác về nhà máy xử lý, phường Vĩnh Phúc đề nghị xem xét phương án tạm thời đưa toàn bộ rác thải của hai phường về khu vực bể chứa của Nhà máy Trạm Thản, tránh tình trạng rác tiếp tục tồn đọng trên địa bàn dân cư.

Cùng với đó, địa phương đề nghị Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực Núi Bông, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, đổ rác không đúng quy định.

Bài toán xử lý rác tại các phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc không chỉ là giải quyết lượng rác đang ùn ứ trong khu dân cư mà còn liên quan trực tiếp đến đời sống người dân sống quanh bãi rác tạm Núi Bông. Một bên cần rác được thu gom hằng ngày, bên còn lại mong muốn chấm dứt tình trạng chịu ảnh hưởng bởi bãi rác đã tồn tại nhiều năm.

Vì vậy, tỉnh cần sớm chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh hoàn tất các thủ tục để Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và phát điện tại Trạm Thản có thể tiếp nhận, xử lý rác; đồng thời có phương án cụ thể về vận chuyển, tiếp nhận rác trong thời gian chuyển tiếp, không để phát sinh tình trạng ùn ứ rác tại khu dân cư.

Thúy Hường