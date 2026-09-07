Sẵn sàng các điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng

Chiều 7/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe các đơn vị báo cáo tiến độ chuẩn bị Lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2026) và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng dự kiến tổ chức vào sáng ngày 19/9/2026, gồm chương trình nghệ thuật chào mừng; lễ chào cờ; diễn văn kỷ niệm; trình chiếu phóng sự về 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và quá trình xây dựng tượng đài Bác Hồ; phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nghi thức cắt băng khánh thành, dâng hoa và tham quan công trình.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương đóng góp ý kiến về kế hoạch triển khai.

Đến nay, công tác chuẩn bị được các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tập trung triển khai theo kế hoạch. Ban tổ chức Lễ kỷ niệm và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” đã được thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Công tác tuyên truyền, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường cũng như công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn khu vực tổ chức lễ kỷ niệm được triển khai đồng bộ, chu đáo, bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện nhằm xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh.

Lãnh đạo Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga khẳng định, đây là sự kiện chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng. Các cơ quan, đơn vị cần bám sát nhiệm vụ được phân công, tăng cường phối hợp, bảo đảm tiến độ và chất lượng từng phần việc.

Khẩn trương hoàn thiện kịch bản tổng thể, diễn văn, bài phát biểu, phóng sự và chương trình nghệ thuật; chuẩn bị chu đáo công tác lễ tân, đón tiếp, bố trí đại biểu, bảo đảm các nghi lễ được tổ chức trang trọng, chặt chẽ, đúng nghi thức.

Công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và bằng hình thức trực quan, tạo không khí phấn khởi, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của sự kiện.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu về công tác định hướng tuyên truyền.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu về công tác xây dựng phóng sự, tin, bài tuyên truyền đối với Lễ kỷ niệm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn tuyệt đối cho đại biểu, Nhân dân tham dự.

Các cơ quan, đơn vị phải chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý ngay những vấn đề phát sinh, nhất là tại các khu vực tổ chức sự kiện, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm mọi điều kiện phục vụ Lễ kỷ niệm và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” được vận hành thông suốt, chu đáo, đúng kế hoạch.

Lê Minh