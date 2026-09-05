An Nghĩa nâng cao hiệu quả công tác Đảng từ chuyển đổi số

Không chỉ hiện đại hóa phương thức quản lý, điều hành mà chuyển đổi số đang được Đảng bộ xã An Nghĩa xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Từ số hóa hồ sơ đảng viên, đổi mới sinh hoạt chi bộ đến số hóa tài chính, thủ tục hành chính, những cách làm mới đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của hệ thống chính trị ở An Nghĩa.

Đảng bộ xã An Nghĩa hiện có 36 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy, trong đó có 22 chi bộ thôn với tổng số 1.895 đảng viên. Với quy mô tổ chức lớn, công tác quản lý hồ sơ, điều hành và triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đảng đặt ra yêu cầu ngày càng cao.

Xác định chuyển đổi số là một trong những động lực để đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Trên cơ sở các văn bản của cấp trên, Đảng ủy chỉ đạo Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã tham mưu xây dựng các văn bản thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư, bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

Các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số, an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu được cụ thể hóa phù hợp với thực tế địa phương; trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân được phân công rõ ràng. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ hỗ trợ thủ tục hành chính được kiện toàn, tạo mạng lưới triển khai từ xã đến thôn.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã An Nghĩa hướng dẫn cán bộ, đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: “Chuyển đổi số phải được thực hiện thực chất, gắn với từng nhiệm vụ cụ thể của cấp ủy, chính quyền và phục vụ trực tiếp người dân. Do đó, muốn chuyển đổi số thành công phải bắt đầu từ thay đổi nhận thức, phương pháp làm việc của cán bộ, đảng viên; đồng thời lấy hiệu quả công việc và sự thuận tiện của người dân làm thước đo”.

BOX:Một trong những kết quả nổi bật là công tác số hóa hồ sơ đảng viên. Đến ngày 31/8/2026, 100% (1.895) hồ sơ đảng viên được chỉnh lý và quét số hóa. Hiện nay, Đảng bộ xã đang chuẩn bị đưa dữ liệu lên phần mềm 4.0. Việc này tạo nền tảng để quản lý, tra cứu, cập nhật thông tin đảng viên nhanh chóng, chính xác, từng bước giảm sự phụ thuộc vào hồ sơ giấy.

Đảng ủy xã An Nghĩa hoàn thành số hoá 100% hồ sơ đảng viên.

Cùng với đó, Sổ tay đảng viên điện tử được triển khai đến 100% đảng viên trong Đảng bộ. Các nền tảng số được khai thác nhằm trao đổi thông tin, tiếp nhận văn bản, triển khai nghị quyết, nhiệm vụ công tác, góp phần hình thành thói quen làm việc trên môi trường số trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chuyển đổi số còn được đưa vào công tác tài chính Đảng. Đảng ủy xã đã phân quyền cho các chủ tài khoản tại các chi, đảng bộ trực thuộc mở tài khoản ngân hàng phục vụ thu, nộp đảng phí và thực hiện các giao dịch tài chính trên môi trường điện tử. Qua đó, công tác quản lý tài chính từng bước được thực hiện thuận tiện, chính xác, minh bạch hơn.

Một cách làm thiết thực khác là sử dụng mã QR Code để gửi, nhận tài liệu tại Đảng ủy, UBND xã và các cơ quan, đơn vị. Việc hạn chế in ấn, sao chụp tài liệu không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn góp phần giảm sai sót và nâng cao khả năng kiểm soát, bảo mật thông tin.

Từ công tác Đảng đến hoạt động của chính quyền, chuyển đổi số tại An Nghĩa đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. 100% văn bản, trừ văn bản mật được xử lý trên môi trường điện tử và ký số; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến; tỷ lệ giải quyết toàn trình đạt 100%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, cấp kết quả điện tử và tái sử dụng dữ liệu đều đạt 100%.

Hệ thống quản lý văn bản, cổng dịch vụ công, chữ ký số được khai thác hiệu quả; một số ứng dụng số và trí tuệ nhân tạo (AI) bước đầu được đưa vào hỗ trợ công việc. Đặc biệt, lực lượng triển khai chuyển đổi số được tổ chức từ xã đến thôn, tạo điều kiện để chủ trương, chính sách và tiện ích số đến gần người dân hơn.

Công tác tuyên truyền cũng được đa dạng hóa thông qua trang thông tin, nền tảng số, nhất là mạng xã hội, hệ thống truyền thanh, các tổ Zalo chuyển đổi số và Đề án 06. Qua đó, nhận thức và trách nhiệm về chuyển đổi số từng bước được nâng lên trong cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Đảng ủy xã An Nghĩa chỉ đạo thực hiện việc xử lý văn bản trên môi trường điện tử.

Chuyển đổi số không tách rời nhiệm vụ xây dựng Đảng mà đang trực tiếp hỗ trợ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Minh chứng rõ nét là công tác phát triển đảng viên của An Nghĩa đạt kết quả tích cực. Tính đến ngày 26/8/2026, toàn Đảng bộ đã kết nạp 70 đảng viên, đạt 116,67% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao năm 2026.

Theo Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thanh Long, thời gian tới, Đảng ủy xã An Nghĩa tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đưa hồ sơ đảng viên lên phần mềm 4.0, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, khai thác hiệu quả các nền tảng số, bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu. Mục tiêu cao nhất là để công nghệ thực sự trở thành công cụ nâng cao chất lượng lãnh đạo, điều hành và phục vụ Nhân dân.

Đinh Thắng