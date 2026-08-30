Xuân Đài: Kết nối chính quyền số với người dân

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Đài, cán bộ vẫn trực tiếp hướng dẫn người dân từ đăng nhập tài khoản định danh điện tử, kê khai thông tin đến gửi hồ sơ trên hệ thống. Sự hỗ trợ tại chỗ giúp những thao tác còn mới mẻ dần trở nên quen thuộc, để dịch vụ công trực tuyến thực sự thuận tiện với người dân miền núi. Cùng với đầu tư hạ tầng, số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, Xuân Đài đang đưa kỹ năng số về từng khu dân cư thông qua các Tổ công nghệ số cộng đồng, từng bước hình thành thói quen sử dụng tiện ích số trong đời sống.

Nâng chất lượng phục vụ trên môi trường số

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, nhiều thủ tục được phân cấp về xã, khối lượng công việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Đài tăng lên. Mỗi ngày, cán bộ Trung tâm vừa tiếp nhận, xử lý hồ sơ, vừa hướng dẫn người dân đăng nhập VNeID, kê khai thông tin, số hóa giấy tờ và theo dõi kết quả trên hệ thống.

Trung tâm hiện có 8 máy tính, 5 máy in, 4 máy quét, máy lấy số thứ tự tự động, thiết bị hỗ trợ tra cứu cùng hệ thống Internet tốc độ cao và wifi miễn phí. 4 quầy tiếp nhận được bố trí theo từng lĩnh vực, giúp người dân thực hiện thủ tục tập trung tại một địa điểm.

Theo ông Hà Xuân Điền - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Đài, một bộ phận người dân chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoặc còn lúng túng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Vì vậy, cán bộ phải trực tiếp hướng dẫn từng thao tác, vừa giúp hoàn thành hồ sơ, vừa giúp người dân quen dần để có thể tự thực hiện ở những lần sau.

Từ ngày 1/6 đến 15/8/2026, Trung tâm tiếp nhận 2.733 hồ sơ, 100% trên môi trường trực tuyến. Trong số 2.698 hồ sơ đã giải quyết, 2.694 hồ sơ đúng và trước hạn, đạt 99,85%.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Đài hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, hiệu quả.

Không chỉ số hóa việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, Xuân Đài còn tăng cường xử lý văn bản trên môi trường điện tử, sử dụng chữ ký số và tổ chức họp trực tuyến. 100% lãnh đạo xã đã có chữ ký số; cán bộ, công chức được trang bị máy tính phục vụ công việc. Việc số hóa tài liệu được triển khai theo lộ trình; một số cán bộ bước đầu sử dụng các công cụ số, AI để hỗ trợ tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo và tuyên truyền.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số tại cơ sở vẫn còn những khó khăn. Một số thiết bị đã qua nhiều năm sử dụng, đường truyền có thời điểm chưa ổn định, khối lượng tài liệu cần số hóa còn lớn, trong khi cán bộ công nghệ thông tin chủ yếu làm việc kiêm nhiệm. Xã đang tiếp tục rà soát, nâng cấp thiết bị, củng cố đường truyền và bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ.

Mục tiêu được đặt ra không chỉ là tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mà quan trọng hơn là để công nghệ thực sự hỗ trợ công việc, rút ngắn thời gian xử lý và giúp người dân cảm nhận rõ sự thuận tiện trong mỗi lần giải quyết thủ tục.

Đưa kỹ năng số về từng thôn

Để người dân có thể sử dụng các dịch vụ trên môi trường số, Xuân Đài thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng với 162 thành viên. Các tổ có nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp cận những nền tảng số thiết yếu.

Sau khi được Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn, chị Nguyễn Thị Lan ở thôn Chiềng đã sử dụng thành thạo hơn ứng dụng VNeID và các hình thức thanh toán trực tuyến. Chị chia sẻ, trước đây, việc xác thực thông tin trên điện thoại hay chuyển khoản còn khiến chị bỡ ngỡ; nay nhiều khoản chi tiêu, mua bán có thể thực hiện nhanh chóng qua tài khoản ngân hàng.

Xã cũng phối hợp với ngân hàng mở tài khoản nhận trợ cấp cho đối tượng chính sách; triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại trường học và Trạm Y tế. Người dân được khuyến khích thanh toán học phí, viện phí, điện, nước và dịch vụ công qua tài khoản hoặc mã QR trong giao dịch, đồng thời quảng bá sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến.

Thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, Xuân Đài đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kỹ năng công nghệ thông qua các lớp tập huấn, hệ thống truyền thanh, sinh hoạt cộng đồng và mạng xã hội. Đến nay, 120 cán bộ, công chức, viên chức đã tham gia học tập, góp phần hình thành lực lượng nòng cốt hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ.

Giáo viên Trường mầm non Xuân Đài (xã Xuân Đài) tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý hồ sơ chuyên môn.

Tuy nhiên, hiện nay, một bộ phận người dân ở Xuân Đài chưa có thiết bị thông minh, tài khoản ngân hàng hoặc kết nối Internet ổn định. Kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện lừa đảo trên không gian mạng còn hạn chế.

Thời gian tới, xã Xuân Đài tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông nâng cao chất lượng đường truyền, mở rộng Internet cáp quang và phủ sóng 5G theo lộ trình. Xã cũng tăng cường hướng dẫn trực quan, trang bị kỹ năng an toàn số và hỗ trợ các hộ sản xuất, kinh doanh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng trực tuyến.

Từ sử dụng dịch vụ công, nhận trợ cấp đến thanh toán và mua bán, công nghệ đang dần hiện diện trong đời sống người dân Xuân Đài. Đây là cơ sở để kết nối giữa chính quyền số và người dân ngày càng thuận tiện, thực chất hơn.

Hương Giang