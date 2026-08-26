Hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”

Phong trào “Bình dân học vụ số” tại phường Vĩnh Phúc góp phần phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho người dân. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các tổ công nghệ số cộng đồng trở thành lực lượng trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng và tiện ích số trong đời sống.

Cán bộ, giáo viên Trường THPT Kim Ngọc, phường Vĩnh Phúc chú trọng ứng dụng công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Phường Vĩnh Phúc có dân số hơn 74 nghìn người với 66 tổ dân phố. Hạ tầng viễn thông cơ bản phủ sóng rộng khắp, 3G, 4G đạt 100%, không có điểm lõm sóng, 5G đang được mở rộng. Tại trụ sở UBND phường, hệ thống mạng LAN/Internet được duy trì kết nối, 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính làm việc, sử dụng thành thạo các phần mềm dùng chung như: Hệ thống quản lý văn bản điều hành, thư điện tử công vụ, phần mềm “một cửa”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đồng chí Dương Đức Nam - Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: Để phong trào “Bình dân học vụ số” lan tỏa đến người dân, địa phương xác định việc tuyên truyền gắn với hướng dẫn thực hành. Người dân không những được giới thiệu về chuyển đổi số mà còn được hỗ trợ trực tiếp từng thao tác, từ sử dụng VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến khai thác các tiện ích số thiết yếu. Trong đó, các tổ công nghệ số cộng đồng giữ vai trò cầu nối quan trọng giữa chính quyền và người dân, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, ưu tiên hỗ trợ những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ, nhất là người cao tuổi; đồng thời phối hợp lực lượng Công an, đoàn viên thanh niên, giáo viên đến từng khu dân cư hướng dẫn người dân kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử, tích hợp giấy tờ trên VNeID và sử dụng các nền tảng số.

Công tác tuyên truyền được phường Vĩnh Phúc triển khai bằng nhiều hình thức. Ngoài hội nghị, sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, đoàn thể và tổ dân phố, phường duy trì chuyên mục “Bình dân học vụ số” trên trang thông tin điện tử; đồng thời đăng tải các nội dung về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trên mạng xã hội. Đối tượng được phổ cập kỹ năng số gồm cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động trong doanh nghiệp và Nhân dân. Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, từng bước giúp người dân hình thành kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả. Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phường chú trọng nâng cao khả năng sử dụng các nền tảng số phục vụ công việc. Các nội dung tập huấn tập trung vào chữ ký số, hệ thống quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp số, trí tuệ nhân tạo, giải quyết thủ tục hành chính và khai thác các nền tảng học tập trực tuyến. Trọng tâm là việc xây dựng, triển khai kế hoạch của UBND phường thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số, góp phần nâng cao năng lực số của đội ngũ cán bộ, công chức, tiếp tục lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng.

Từ chủ trương đến hành động, hiệu quả phong trào được thể hiện qua việc hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng số. Hơn 58.000 người dân được hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt VNeID mức độ 2, đạt 78,57%. Trong đó, hơn 22.800 người được hướng dẫn tích hợp Sổ sức khỏe điện tử, các ví giấy tờ trên VNeID và sử dụng nền tảng số. Tại cơ sở, các tổ công nghệ số cộng đồng không chỉ tổ chức các buổi hướng dẫn tập trung, mà còn trực tiếp đến từng gia đình, hướng dẫn, thực hành cùng người dân. Cách làm này giúp những người ít sử dụng điện thoại thông minh hoặc chưa quen với các ứng dụng số có thể tự thao tác. Phong trào cũng từng bước mở rộng sang các mô hình “Đại sứ số”, “Gia đình số”, “Chợ số - Nông thôn số”...

Thời gian tới, phường Vĩnh Phúc tiếp tục củng cố các tổ công nghệ số cộng đồng, nâng cao kỹ năng cho lực lượng trực tiếp hướng dẫn người dân; chú trọng phổ biến kiến thức bảo đảm an toàn thông tin, nhận diện và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng. Việc phổ cập kỹ năng số gắn với nhu cầu của người dân, từ giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán không dùng tiền mặt đến sử dụng các tiện ích y tế, giáo dục và các dịch vụ thiết yếu. “Bình dân học vụ số” đang từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân phường Vĩnh Phúc. Khi kỹ năng số được phổ cập từ cơ sở, từ từng gia đình và từng khu dân cư, chuyển đổi số trở thành một phần thiết thực trong đời sống xã hội.

Hương Giang