Đẩy mạnh cải cách hành chính, kiến tạo nền tư pháp số

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), cải cách tư pháp và chuyển đổi số (CĐS), thời gian qua, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) khu vực 5 - Phú Thọ đã tích cực triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các mặt công tác. Qua đó, từng bước đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, an toàn, hiệu quả.

Cán bộ, kiểm sát viên VKSND khu vực 5 - Phú Thọ ứng dụng công nghệ số trong chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc.

Quán triệt các chủ trương, kế hoạch của ngành về CCHC, CĐS, lãnh đạo VKSND khu vực 5 - Phú Thọ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, phải được triển khai đồng bộ với yêu cầu nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. Đồng chí Nguyễn Đình Duyệt - Viện trưởng VKSND khu vực 5 - Phú Thọ cho biết: “CĐS trước hết phải tạo ra thay đổi trong cách nghĩ, cách làm và phương thức quản lý, điều hành; lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Vì vậy, đơn vị tập trung đưa công nghệ vào từng khâu công tác, nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát tiến độ, chất lượng công việc, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ chủ động thích ứng, làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Từ định hướng đó, đơn vị từng bước chuyển từ phương thức quản lý, điều hành truyền thống sang môi trường số; phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, kiểm sát viên, duy trì chế độ báo cáo công việc hằng tuần để kiểm soát tiến độ, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn. Đơn vị sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành, thực hiện 100% văn bản đi, đến bằng phương thức điện tử; 100% cán bộ, công chức được cấp và sử dụng tài khoản thư điện tử, trợ lý ảo và phần mềm quản lý văn bản. Mô hình phòng họp không văn bản giấy từng bước được triển khai thông qua hệ thống trình chiếu; các báo cáo sơ kết, tổng kết được thực hiện bằng video, góp phần đổi mới phương thức trao đổi, điều hành. Việc đưa các công cụ số vào quản lý, chỉ đạo, điều hành giúp quá trình tiếp nhận, xử lý và truyền đạt công việc được nhanh chóng, thống nhất, nâng cao tính kịp thời, chính xác.

Cùng với cải cách trong quản lý, điều hành, đơn vị tập trung số hóa hoạt động nghiệp vụ, trong đó phần mềm Quản lý án hình sự được xác định là công cụ quan trọng để theo dõi, quản lý tiến độ giải quyết tin báo, vụ án. Lãnh đạo đơn vị trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, kiểm sát viên cập nhật dữ liệu, tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm thống nhất, hiệu quả. Trong chiến dịch nhập liệu, đồng chí Viện trưởng trực tiếp đồng hành cùng cán bộ, kiểm sát viên, tập trung hoàn thiện, làm sạch dữ liệu. Đến ngày 14/3/2026, đơn vị đã hoàn thành nhập và làm sạch dữ liệu đối với 54 tin báo đã giải quyết, 31 tin báo đang giải quyết, 3 tin báo tạm đình chỉ; 46 vụ án đã xét xử, 36 vụ án đang giải quyết ở các giai đoạn và 43 vụ án tạm đình chỉ, không để xảy ra tình trạng báo quá hạn hoặc thiếu thông tin.

Bên cạnh đó, công tác số hóa hồ sơ vụ án, tài liệu nghiệp vụ và báo cáo án bằng sơ đồ tư duy được đẩy mạnh. Đơn vị đã thực hiện số hóa 100% hồ sơ giải quyết; phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức 4 phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số 33 và 6 phiên tòa trình chiếu tài liệu, chứng cứ. Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy được duy trì, giúp kiểm sát viên hệ thống hóa tài liệu, chứng cứ, xác định những nội dung trọng tâm trong nghiên cứu hồ sơ, đồng thời phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đội thi của đơn vị đạt giải Ba trong cuộc thi báo cáo án bằng sơ đồ trong giai đoạn xét xử sơ thẩm do VKSND tỉnh tổ chức. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ số cũng được triển khai gắn với công tác xây dựng Đảng và quản lý nội bộ. Cùng với đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đơn vị chú trọng nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên. Chương trình đào tạo về trí tuệ nhân tạo và phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai tới cán bộ, công chức; các đồng chí lãnh đạo đơn vị tham gia và được cấp chứng chỉ. Qua đó, từng bước hình thành đội ngũ có khả năng thích ứng với phương thức làm việc mới, chủ động khai thác công nghệ để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Hiệu quả CĐS được thể hiện rõ qua kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026. Đến thời điểm báo cáo, đơn vị có 41 chỉ tiêu vượt, 47 chỉ tiêu đạt, 29 chỉ tiêu không phát sinh và không có chỉ tiêu không đạt. Trong công tác xét xử, không có vụ án phải rút quyết định truy tố, không có trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, đơn vị thực hiện nghiêm công tác kiểm sát, bảo đảm đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc. Đơn vị đã ban hành 1 kháng nghị đối với bản án dân sự, 16 kiến nghị vi phạm pháp luật và 9 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật; các kiến nghị đều được chấp nhận, thực hiện. Có thể thấy, CĐS từng bước hỗ trợ tích cực cho việc nâng cao chất lượng quản lý, theo dõi và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Với những kết quả đó, VKSND khu vực 5 - Phú Thọ đã được Viện trưởng VKSND Tối cao tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và CĐS” trong ngành Kiểm sát nhân dân. Phần thưởng là sự ghi nhận đối với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt của tập thể đơn vị trong ứng dụng công nghệ số, đồng thời tạo động lực để VKSND khu vực 5 - Phú Thọ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng CCHC, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Anh Thơ