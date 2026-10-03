Chuyển đổi số
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Để chuyển đổi số đến gần hơn với người dân

Trong hành trình xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ mà còn cần sự đồng hành, sẻ chia từ mỗi cán bộ, đảng viên và các lực lượng trong xã hội.Từ những bộ hồ sơ, thủ tục tưởng chừng khô khan, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã góp phần đưa chính quyền số đến gần hơn với cuộc sống, để mỗi người dân đều có thể thuận tiện tiếp cận và thụ hưởng những tiện ích từ chuyển đổi số.

Để chuyển đổi số đến gần hơn với người dân

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Bình được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công của người dân.

Để chuyển đổi số đến gần hơn với người dân

Xã Tân Lạc ra mắt mô hình chuyển đổi số “Tiện ích trợ lý số Tân Lạc”, góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin và sử dụng các dịch vụ số thuận tiện, hiệu quả.

Để chuyển đổi số đến gần hơn với người dân

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lạc Sơn tận tình hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ.

Để chuyển đổi số đến gần hơn với người dân

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh.

Để chuyển đổi số đến gần hơn với người dân

Người dân xã Long Cốc được cán bộ hướng dẫn cách tra cứu, tìm hiểu thông tin về thủ tục hành chính thông qua mã QR, thuận tiện và nhanh chóng.

Để chuyển đổi số đến gần hơn với người dân

Lực lượng công an và đoàn viên, thanh niên đến tận nhà hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục cấp căn cước, góp phần đưa dịch vụ hành chính đến gần hơn với người dân.

Để chuyển đổi số đến gần hơn với người dân

Người dân được tiếp cận, giải quyết thủ tục hành chính trên điện thoại thông minh.

Để chuyển đổi số đến gần hơn với người dân

Người dân xã Mường Thàng sử dụng hệ thống lấy số tự động, bảo đảm thuận tiện, trật tự khi giao dịch hành chính.

Để chuyển đổi số đến gần hơn với người dân

Lực lượng công an hỗ trợ người cao tuổi thực hiện các thủ tục hành chính.

Để chuyển đổi số đến gần hơn với người dân

Lực lượng đoàn viên, thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ người dân các thông tin về thủ tục hành chính.

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng chuyển đổi số Dịch vụ công trực tuyến dân Đoàn viên thanh niên Cuộc sống Công nghệ Hiện đại Tiện ích cán bộ đảng viên Hỗ trợ
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