Bộ GD&ĐT chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1 đến lớp 12 mới

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Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng, hoàn thiện Chương trình, để hoàn thành bộ sách giáo khoa (SGK) mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028 - 2029.
Bộ GD&ĐT vừa có chỉ đạo các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện thông báo của Văn phòng Chính phủ hồi cuối tháng 9/2026.
Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu Vụ giáo dục Phổ thông là đầu mối, chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu SGK năm học 2026-2027, tiếp tục cập nhật thường xuyên tình hình, xử lý kịp thời vấn đề phát sinh.
Đầu năm học này, nhiều địa phương thiếu SGK trầm trọng.
Vụ này cũng được giao xây dựng, tổ chức thực hiện rà soát, hoàn thiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông để hoàn thành bộ SGK mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028 - 2029.
Nghiên cứu, đề xuất cơ sở pháp lý, cơ chế xác định bản quyền SGK là tài sản của Nhà nước, do Bộ chỉ đạo biên soạn.
Bộ giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì tham mưu Bộ trưởng chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định đối với việc cung ứng không đầy đủ SGK đầu năm học 2026 - 2027.
Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, cung ứng SGK. Trong đó, công tác phát hành, cắt giảm khâu trung gian.
Nghiên cứu việc giao các địa phương chịu trách nhiệm in ấn, phát hành SGK, bảo đảm tiết giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách nhà nước và tiền mua SGK của học sinh.
Nghiên cứu, phối hợp với Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ cấp bách về SGK.
Ban Quản lý các dự án chủ trì tổ chức tiếp nhận, quản lý và giữ bản quyền bộ SGK sử dụng thống nhất toàn quốc (tiếp nhận chuyển giao quyền tác giả từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về Bộ GD&ĐT đồng thời quản lý hồ sơ, bản thảo gốc, dữ liệu số; đăng ký quyền tác giả theo quy định); xây dựng phương án, cơ chế quản lý, khai thác, sử dụng bản quyền phục vụ phát hành miễn phí SGK cho tất cả học sinh theo lộ trình quy định.
Từ năm học 2026-2027 tất cả trường học trên toàn quốc sử dụng một bộ SGK thống nhất là bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Tuy nhiên, đầu năm học này, ở nhiều địa phương xảy ra tình trạng thiếu SGK khiến phụ huynh phải chạy đi nhiều nơi xếp hàng tìm mua bộ sách cho con.
https://tienphong.vn/bo-gddt-chuan-bi-lam-bo-sach-giao-khoa-lop-1-den-lop-12-moi-post1881488.tpo
Theo Báo điện tử Tiền Phong
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