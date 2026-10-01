Đầu tư bếp ăn bán trú theo hướng khoa học, minh bạch

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, UBND phường Việt Trì ban hành Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 về việc sáp nhập 4 trường tiểu học Tân Dân, Dữu Lâu, Trưng Vương và Tiên Dung thành Trường Tiểu học Việt Trì, phường Việt Trì. Sau sáp nhập, trường chính đặt tại Trường tiểu học Tân Dân, cùng 3 phân hiệu Trưng Vương, Dữu Lâu và Tiên Dung.

Trường Tiểu học Việt Trì có 3.024 học sinh. Nhà trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức hệ thống bếp ăn bán trú theo hướng khoa học, sạch sẽ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thịnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt Trì cùng các em học sinh.

Bếp ăn bán trú của nhà trường được bố trí khang trang, thông thoáng, các khu vực chức năng được sắp xếp hợp lý, tạo thuận lợi cho quá trình tiếp nhận, sơ chế, chế biến và chia suất ăn. Hệ thống dụng cụ, thiết bị phục vụ chế biến, bảo quản thực phẩm, chia suất và vệ sinh nhà bếp được bố trí phù hợp với từng công đoạn.

Lãnh đạo nhà trường kiểm tra việc công khai thông tin về bữa ăn bán trú.

Việc tổ chức không gian bếp theo hướng khoa học giúp hạn chế sự chồng chéo trong quá trình làm việc, đồng thời tạo điều kiện để các khâu chuẩn bị bữa ăn được thực hiện thuận tiện. Từ khu vực tiếp nhận thực phẩm đến sơ chế, chế biến và chia suất ăn đều được chú trọng vệ sinh, giữ gìn môi trường bếp sạch sẽ.

Bảng công khai bán trú năm học 2026-2027.

Thực đơn bán trú.

Công khai cơ cấu chi phí bữa ăn.

Một điểm đáng chú ý là nhà trường ứng dụng thiết bị công nghệ trong công khai thông tin liên quan đến bữa ăn bán trú. Hệ thống máy tính, màn hình cảm ứng được sử dụng để công khai tài chính, định lượng khẩu phần ăn, thực đơn và thông tin nhà cung cấp. Qua đó, các thông tin về tổ chức bữa ăn được thể hiện trực quan, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, giám sát.

Cùng với đầu tư trang thiết bị, nhà trường chú trọng tổ chức quy trình làm việc phù hợp, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ tham gia công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh. Việc bảo đảm vệ sinh trong từng công đoạn được xác định là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú.

Thuận Đức