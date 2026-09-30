Xây dựng trường học không khói thuốc

Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học là nhiệm vụ được Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì, phường Vân Phú thực hiện thường xuyên, gắn với công tác giáo dục và xây dựng môi trường học đường lành mạnh. Nhà trường đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, từng bước xây dựng môi trường không khói thuốc.

Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì lồng ghép nội dung phòng,chống tác hại của thuốc lá trong các giờ học.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá của nhà trường được kiện toàn. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, lồng ghép trong hoạt động dạy học, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa và các chương trình hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá. Nội dung tuyên truyền không chỉ tập trung vào thuốc lá điếu mà còn cảnh báo nguy cơ từ các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Cùng với tuyên truyền, nhà trường chú trọng xây dựng các mô hình không khói thuốc. Pano, áp phích, biển cấm hút thuốc được bố trí tại khuôn viên, phòng làm việc, phòng học và khu vực chức năng. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên với sự phối hợp của Ban Thanh tra nhân dân, các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn và học sinh. Nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá cũng được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua của giáo viên, học sinh và các tập thể. Đáng chú ý, nhà trường lồng ghép kiến thức về phòng, chống tác hại thuốc lá trong một số môn học và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Qua các cuộc thi tìm hiểu, tiểu phẩm, vẽ tranh, phát thanh học đường, học sinh được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng ứng xử và khả năng từ chối sử dụng thuốc lá, góp phần hình thành lối sống lành mạnh.

Cô giáo Hoàng Thị Thùy Linh - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cơ bản thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá. 3 năm liên tiếp nhà trường được Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh công nhận Đơn vị không khói thuốc. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhiều loại thuốc lá mới, nhất là thuốc lá điện tử đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát và tuyên truyền. Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì tiếp tục duy trì thực hiện môi trường trường học không khói thuốc; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp với gia đình, cơ quan chức năng trong quản lý việc bán thuốc lá cho học sinh. Đồng thời, nhà trường huy động thêm nguồn lực để tổ chức các hoạt động truyền thông, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Hạnh Thúy