Hơn 60.000 học sinh lớp Một tại Phú Thọ được tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an tổ chức chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một trên toàn quốc trong năm học 2026-2027.

Khoảng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sẽ được trao tặng cho 100% học sinh lớp Một trên cả nước.

Theo kế hoạch, trong năm học 2026-2027, khoảng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sẽ được trao tặng cho 100% học sinh lớp Một trên cả nước. Trong đó, tại tỉnh Phú Thọ, hơn 60.000 học sinh lớp Một sẽ được nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn do Công ty Honda Việt Nam trao tặng.

Chương trình được tổ chức nhằm góp phần hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em ngay từ những năm đầu đến trường; đồng thời nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, phụ huynh.

Cùng với hoạt động trao tặng mũ, chương trình chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về an toàn giao thông, kỹ năng dự đoán và phòng tránh rủi ro khi tham gia giao thông cho học sinh và phụ huynh.

Các phụ huynh tham dự chương trình được hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông.

Thông qua việc trao tặng mũ bảo hiểm kết hợp giáo dục kỹ năng an toàn giao thông cho học sinh, Công ty Honda Việt Nam góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật giao thông ngay từ lứa tuổi nhỏ, từng bước hình thành văn hóa giao thông an toàn trong nhà trường, gia đình và cộng đồng. Qua đó, chung tay thực hiện mục tiêu giảm thiểu thương vong do tai nạn giao thông đường bộ.

Lê Minh