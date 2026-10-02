Bếp ăn an toàn, trường học an tâm

Với 100% trẻ ăn bán trú, mỗi ngày tại Trường Mầm non Việt Trì (phường Việt Trì), công tác chăm sóc, nuôi dưỡng được đặt lên hàng đầu cùng nhiệm vụ giáo dục. Từ nguồn thực phẩm đầu vào, kiểm thực ba bước, chế biến, chia suất đến lưu mẫu thức ăn, từng công đoạn đều được kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ. Sau khi các cơ sở giáo dục mầm non được sắp xếp, yêu cầu này càng được đặt trong một quy trình thống nhất, chặt chẽ hơn.

Giờ học năng khiếu của cô và trò Trường Mầm non Việt Trì.

Từ căn bếp đến bữa ăn của trẻ

Buổi sáng ở trường mầm non bắt đầu không chỉ bằng tiếng trẻ ríu rít gọi nhau mà còn bằng những công việc thầm lặng phía sau mỗi bữa ăn. Tại khu vực bếp, thực phẩm được tiếp nhận, kiểm tra trước khi đưa vào sơ chế. Những công việc lặp lại mỗi ngày đòi hỏi sự cẩn trọng, bởi phía sau mỗi khâu là sức khỏe của trẻ.

Ở bậc học mầm non, trẻ chưa có khả năng tự lựa chọn hay kiểm soát chất lượng thực phẩm. Vì vậy, một bữa ăn không chỉ cần đủ chất mà phải an toàn. Từ thực tế đó, Trường Mầm non Việt Trì xác định bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ xuyên suốt trong tổ chức bán trú.

Thực phẩm được kiểm soát ngay từ khi tiếp nhận; quá trình sơ chế, chế biến bảo đảm vệ sinh; thức ăn sau khi hoàn thành được kiểm tra trước khi phục vụ trẻ. Kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn được thực hiện theo quy định.

Ngay từ khâu tiếp nhận, thực phẩm được kiểm tra về chủng loại, số lượng, chất lượng và tình trạng thực tế. Trong sơ chế, chế biến, dụng cụ, khu vực bếp và quá trình xử lý thực phẩm được kiểm soát; thực phẩm sống, thực phẩm đã chế biến được phân tách, hạn chế nguy cơ nhiễm chéo. Khi thức ăn hoàn thành, việc kiểm tra trước khi phục vụ và lưu mẫu là những bước kiểm soát quan trọng.

Mỗi công đoạn đều có ý nghĩa, nhưng chỉ phát huy hiệu quả khi được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. An toàn thực phẩm vì thế phải là trách nhiệm chung của cả nhà trường.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp dưỡng đều phải nhận thức rõ vai trò của mình trong chuỗi chăm sóc trẻ.

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quy trình chế biến tại bếp ăn Trường Mầm non Việt Trì.

Người làm bếp phải cẩn trọng trong từng công đoạn. Giáo viên phải quan tâm đến việc tổ chức bữa ăn, theo dõi trẻ trong quá trình ăn uống. Cán bộ quản lý duy trì kiểm tra, giám sát để các quy định được thực hiện thực chất.

Giữ an toàn bằng trách nhiệm mỗi ngày

Theo Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của UBND phường Việt Trì về sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, các trường mầm non Dữu Lâu, Trưng Vương, Gia Cẩm, Minh Nông, Hoa Hồng và Hòa Phong được sắp xếp, hợp nhất để thành lập Trường Mầm non Việt Trì.

Sau sắp xếp, nhà trường có 1.826 học sinh, 259 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, tổ chức theo mô hình trường chính, các phân hiệu và điểm trường. Trường chính đặt tại cơ sở Trường Mầm non Hòa Phong (cũ). Năm phân hiệu gồm Dữu Lâu, Trưng Vương, Gia Cẩm, Minh Nông, Hoa Hồng và một điểm trường tại tổ dân phố Tân Đức, thuộc phân hiệu Minh Nông phụ trách.

Mô hình trường có nhiều cơ sở đặt ra yêu cầu không nhỏ trong công tác quản lý, nhất là những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến sức khỏe, sự an toàn của trẻ. Trong đó, bảo đảm an toàn thực phẩm cần được thực hiện thống nhất, đồng bộ, phù hợp điều kiện từng cơ sở nhưng không để khoảng trống trong kiểm soát.

Sau hợp nhất, những kinh nghiệm trong chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ của các cơ sở trước sắp xếp được kế thừa; các quy trình phù hợp được thống nhất, góp phần tạo nên chất lượng chung của Trường Mầm non Việt Trì.

Một bữa ăn an toàn bắt đầu từ căn bếp, nhưng trách nhiệm không dừng lại ở đó. Nhà trường kiểm soát nguồn thực phẩm, quy trình chế biến, vệ sinh dụng cụ, khu vực bếp, kiểm thực, lưu mẫu và tổ chức phục vụ trẻ. Với giáo viên, giờ ăn cũng là hoạt động chăm sóc, giáo dục, giúp trẻ hình thành thói quen vệ sinh, nền nếp trong sinh hoạt, đồng thời kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường.

Sự đồng hành của phụ huynh cũng góp phần tạo thêm một lớp bảo vệ cho trẻ. Niềm tin không chỉ đến từ những lời giới thiệu về một ngôi trường mới mà được tạo dựng từ những điều cụ thể: thực phẩm được kiểm soát, bếp ăn được giữ vệ sinh, quy trình được thực hiện nghiêm túc, trẻ được chăm sóc chu đáo và những vấn đề phát sinh được lắng nghe, xử lý kịp thời.

Thành lập Trường Mầm non Việt Trì mở ra một chặng đường mới. Dù tổ chức theo trường chính, phân hiệu hay điểm trường, mục tiêu cuối cùng vẫn hướng về những trẻ mỗi ngày đến lớp.

Trường Mầm non Việt Trì chú trọng chăm sóc dinh dưỡng và rèn luyện tính tự lập cho trẻ qua các bữa ăn bán trú.

Cô giáo Lê Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Từ khâu tiếp nhận thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ, quy trình chế biến bảo đảm vệ sinh, kiểm thực đúng quy định đến lưu mẫu thức ăn đầy đủ, tất cả tạo thành những mắt xích liên hoàn bảo vệ sức khỏe trẻ”.

Chất lượng giáo dục mầm non không chỉ được thể hiện trong những giờ học, hoạt động trải nghiệm hay tiếng cười trong sân trường mà còn nằm trong từng bữa ăn, giấc ngủ; trong cách nhà trường bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của mỗi trẻ.

Trường Mầm non Việt Trì đang bắt đầu chặng đường mới trên nền tảng kế thừa, đoàn kết và đổi mới. Trong hành trình ấy, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc, tôn trọng và sáng tạo bắt đầu từ những việc cụ thể. Giữ an toàn từ mỗi bữa ăn để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui cũng chính là cách nhà trường đáp lại niềm tin của phụ huynh bằng trách nhiệm, sự tận tâm và yêu thương.

Hương Giang