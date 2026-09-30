Hiệu quả mô hình dịch vụ công ở Thung Nai

Có mặt từ sớm tại điểm dịch vụ công (DVC) lưu động ở thôn Thống Nhất, anh Phan Văn Thuấn, thôn Môn Dài, xã Thung Nai, chuẩn bị giấy tờ để làm thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất. “May quá, xã tổ chức làm thủ tục lưu động tại thôn, người dân chúng tôi đỡ phải đi gần 20 km lên UBND xã”, anh Thuấn phấn khởi.

Cán bộ Tổ DVC lưu động xã Thung Nai tăng cường hỗ trợ người dân giải quyết TTHC ngay tại cơ sở.

Đưa dịch vụ công về thôn

Không riêng anh Thuấn, nhiều bà con đến điểm DVC lưu động ở thôn Thống Nhất để thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký lại giấy khai sinh, chỉnh lý Giấy CNQSDĐ... Tại đây, cán bộ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, từ kê khai thông tin đến thực hiện các thao tác trên môi trường điện tử, qua đó giảm thời gian và chi phí đi lại.

Từ nhu cầu thực tế của người dân, xã Thung Nai triển khai các điểm DVC lưu động tại thôn, đưa cán bộ và điều kiện cần thiết về cơ sở để hướng dẫn, tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại địa bàn.

Đây là một trong những cách làm nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Bà Trần Thị Tám cho biết, việc UBND xã tổ chức các điểm DVC lưu động giúp người dân thuận tiện hơn. Với các thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh cho các con, bà được cán bộ hướng dẫn tận tình. Theo bà Tám, trước đây mỗi lần có việc phải đến Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã, người dân ở thôn Thống Nhất và Môn Dài phải di chuyển gần 20km, mất nhiều thời gian. Nay cán bộ về tận thôn, người dân vừa được hướng dẫn trực tiếp, vừa có thể tranh thủ giải quyết công việc gia đình, sản xuất.

Anh Phan Văn Thuấn, thôn Môn Dài, xã Thung Nai được cán bộ hướng dẫn thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất trên môi trường số.

Theo đồng chí Khương Xuân Lịch - Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Thung Nai, địa bàn có nhiều thôn xa trung tâm khiến một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi và những người chưa quen với công nghệ gặp khó khăn khi thực hiện TTHC.

Từ thực tế đó, Trung tâm PVHCC xã triển khai mô hình điểm DVC lưu động tại các thôn từ trung tuần tháng 8/2026 để hướng dẫn, hỗ trợ những nhóm người còn hạn chế trong tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Tính đến ngày 24/9, xã đã tổ chức 4 buổi DVC lưu động, tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết TTHC cho khoảng 250 lượt công dân. Thời gian tới, xã Thung Nai tiếp tục duy trì, tổ chức các điểm DVC lưu động tại các thôn, phấn đấu ít nhất mỗi tuần một lần, đưa dịch vụ hành chính đến gần người dân hơn và kịp thời giải quyết nhu cầu ngay tại cơ sở.

Từ “chờ dân đến” sang “đưa dịch vụ đến dân”

Anh Cù Việt Hưng, cán bộ Tổ DVC lưu động xã Thung Nai, cho biết ban đầu một số người dân chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, còn lúng túng khi thực hiện thủ tục trên môi trường số. Khi được cán bộ hướng dẫn trực tiếp, các bước giao dịch trở nên dễ tiếp cận hơn. “Chúng tôi không chỉ hỗ trợ người dân hoàn thành hồ sơ mà còn hướng dẫn từng bước để họ có thể tự thực hiện những thủ tục tương tự trong những lần sau”, anh Hưng chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Huấn (thứ 2 từ phải sang) được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh.

Tại các điểm DVC lưu động, người dân được hỗ trợ nhiều thủ tục thiết yếu như chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký, hợp đồng, giao dịch; đăng ký, đăng ký lại hộ tịch; cấp trích lục bản sao khai sinh; đăng ký thành lập hộ kinh doanh và các thủ tục trong lĩnh vực đất đai.

Từ chuẩn bị giấy tờ, kê khai thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến đến theo dõi quá trình giải quyết, từng bước đều được cán bộ hướng dẫn cụ thể. Qua đó, những thao tác vốn còn xa lạ với một bộ phận người dân trở nên đơn giản, dễ thực hiện hơn.

Quan trọng hơn, mô hình góp phần thay đổi cách nhìn của người dân về DVC trực tuyến và được hưởng lợi từ những tiện ích đó.

Người dân thôn Bắc Phong đến điểm DVC lưu động chờ thực hiện các giao dịch hành chính.

Hiệu quả của mô hình còn thể hiện qua tỷ lệ người dân sử dụng phương thức giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Từ đầu năm đến nay, xã Thung Nai tiếp nhận 2.631 hồ sơ TTHC, trong đó 2.613 hồ sơ được nộp trực tuyến, chỉ 18 hồ sơ nộp trực tiếp. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC đạt 100%; tỷ lệ thanh toán phí, lệ phí đạt 100%.

Những con số này cho thấy phương thức giải quyết TTHC trên môi trường số ngày càng được người dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả, đồng thời phản ánh nỗ lực của đội ngũ cán bộ trong hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý hồ sơ.

Từ “chờ dân đến” sang “đưa dịch vụ đến dân”, Thung Nai đang từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân. Khi dịch vụ công được đưa về tận thôn, chuyển đổi số trở nên gần gũi, thiết thực hơn; chính quyền cũng chủ động hơn trong phục vụ người dân ngay từ cơ sở.

Mạnh Hùng