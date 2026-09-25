Vĩnh Tường trên hành trình số hóa

Xác định chuyển đổi số là “chìa khóa” then chốt thúc đẩy phát triển bền vững, thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền xã Vĩnh Tường đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Vĩnh Tường ứng dụng nền tảng số nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ công tác.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ xã Vĩnh Tường ưu tiên là hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị của toàn hệ thống chính trị. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã chỉ đạo duy trì, nâng cấp hệ thống mạng chuyên dùng, bảo đảm các hội nghị trực tuyến kết nối thông suốt, liên thông từ Trung ương đến tỉnh và cơ sở. 100% cán bộ, công chức cấp xã được trang bị đầy đủ thiết bị chuyên dụng; hệ thống viễn thông, mạng 4G/5G và internet cáp quang được phủ sóng rộng khắp đến 100% nhà văn hóa thôn. Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, công tác chuyển đổi số ở Vĩnh Tường đã mang lại kết quả rõ nét: 100% văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã được xử lý toàn trình và ký số trên môi trường mạng, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin ở mức độ cao. Đồng thời ứng dụng thành công trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ công tác chuyên môn, tổng hợp báo cáo và quét mã QR tại các hội nghị. Đồng chí Hà Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khẳng định: “Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Đảng bộ xã xác định Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đòn bẩy để đổi mới phương thức quản trị, nâng cao năng lực lãnh đạo. Việc đưa các ứng dụng số như AI, Sổ tay đảng viên điện tử hay hệ thống quản lý văn bản liên thông vào hoạt động của cấp ủy, chính quyền không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính mà còn minh bạch hóa quá trình điều hành, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, tạo sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn”.

Quán triệt sâu sắc quan điểm người dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng thụ hưởng của chuyển đổi số, Đảng ủy xã tích cực triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”. Các tổ công nghệ số cộng đồng tại 20/20 thôn đã phát huy vai trò, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công, kích hoạt định danh VNeID và hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt. Bước chuyển biến rõ nét nhất được thể hiện ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã khi đơn vị chủ động chuẩn hóa quy trình, liên thông dữ liệu dân cư, hộ tịch và đất đai. Đồng chí Nguyễn Hữu Thanh - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Tường cho biết: “Trong 2 quý đầu năm, Trung tâm đã tiếp nhận 4.108 hồ sơ, trong đó có 4.107 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,55%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, cấp kết quả điện tử và thanh toán trực tuyến đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Việc ứng dụng đồng bộ các nền tảng số đã tạo môi trường hành chính công khai, minh bạch, tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%”.

Không chỉ dừng lại ở khâu giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số còn “cắm rễ sâu” vào sinh hoạt chi bộ và đời sống kinh tế tại các khu dân cư. Đơn cử tại thôn Đông Đình, 100% đảng viên trong chi bộ đã ứng dụng thành thạo Sổ tay đảng viên điện tử để tiếp nhận nghị quyết và sinh hoạt Đảng. Thông qua các nhóm Zalo điều hành, mọi chủ trương phát triển kinh tế đều được truyền tải kịp thời đến Nhân dân. Nhờ ứng dụng công nghệ số để giao dịch, quảng bá nông sản, phương thức sản xuất của bà con đã thay đổi, góp phần đưa thu nhập bình quân đạt 80 triệu đồng/người/năm”.

Thực tiễn sinh động tại xã Vĩnh Tường cho thấy, khi chủ trương của Đảng được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, sát cơ sở, chuyển đổi số sẽ tạo ra những thay đổi rõ nét trong hoạt động của hệ thống chính trị và đời sống Nhân dân. Những kết quả tích cực này là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Tường tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực quản lý, đưa công nghệ số trở thành một phần thiết thực của quá trình phát triển trong giai đoạn mới.

Ngọc Thắng