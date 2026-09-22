Không để ai đứng ngoài chuyển đổi số

22/09/2026 10:29 GMT+7

baophutho.vn Chuyển đổi số đang hiện diện ngày càng sâu rộng trong mọi mặt của đời sống. Từ giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán đến tiếp cận thông tin, chiếc điện thoại thông minh đang trở thành công cụ thiết yếu. Nhưng để không ai bị bỏ lại phía sau, trước hết người dân phải được trang bị kỹ năng số. Đây cũng là mục tiêu của phong trào “Bình dân học vụ số” đưa kiến thức, kỹ năng công nghệ đến gần hơn với từng người dân, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn.