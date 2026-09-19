Nước mắt trong căn nhà nghèo

19/09/2026 08:40 GMT+7

baophutho.vn Ở khu Ngọc Tháp, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, anh Cù Đình Thanh làm nghề thợ xây. Công việc vốn đã bấp bênh, thu nhập chỉ trông vào từng ngày công. Bố mẹ anh đều đã trải qua những cơn tai biến, giờ đây chỉ có thể nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều cần người chăm sóc. Người em gái, chị Cù Thị Chang, cũng mang trong mình căn bệnh suy đa tạng, mất khả năng lao động. Chị từng có một gia đình, nhưng rồi hôn nhân đổ vỡ. Chị đưa con trai trở về nương tựa bố mẹ và anh trai, mong tìm được một chỗ để hai mẹ con cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn. Nhưng rồi bệnh tật ập đến, chị Chang gần như không thể tự lo cho mình, tất cả đều phải trông cậy vào người anh trai.