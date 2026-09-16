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Kiểm tra tình hình sạt lở tại một số địa phương

16/09/2026 20:13 GMT+7

baophutho.vn Mưa lớn kéo dài từ ngày 13/9/2026, đặc biệt trong hai ngày 15-16/9/2026, khiến mực nước sông, hồ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ dâng cao, nhiều khu vực xuất hiện sạt lở, đe dọa an toàn khu dân cư và các tuyến giao thông. Trước nguy cơ mưa lũ, sạt lở còn diễn biến phức tạp, ngày 16/9/2026, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiểm tra thực tế tại một số địa phương, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

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