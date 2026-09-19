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72 năm Phú Thọ khắc ghi lời Bác

19/09/2026 18:07 GMT+7

baophutho.vn Cùng với lần về thăm Đền Hùng năm 1954, Phú Thọ đã nhiều lần vinh dự được đón Bác về thăm. Những tình cảm sâu nặng, lời chỉ bảo ân tình của Bác đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, hun đúc ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân quê hương Đất Tổ. Hôm nay, trong không gian phát triển mới của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất, tinh thần ấy tiếp tục được chuyển hóa thành động lực mới, đưa Phú Thọ vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. “Giữ nước” hôm nay đang được vùng đất cội nguồn dân tộc hiện thực hóa bằng những việc làm thiết thực.

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