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Lời Bác giữa non thiêng

19/09/2026 16:06 GMT+7

baophutho.vn Cùng với lần thăm Đền Hùng đầu tiên ngày 19/9/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại nơi đây vào ngày 19/8/1962. Người căn dặn phải xây dựng Đền Hùng thành một “công viên lịch sử cho con cháu sau này đến tham quan”. Hôm nay, tại nơi cội nguồn của dân tộc, một không gian mới đang được hình thành với tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. Đó không chỉ là sự tri ân mà còn làm sâu sắc hơn mạch nối giữa thời đại Hùng Vương và thời đại Hồ Chí Minh - giữa cội nguồn dựng nước và hành trình giữ nước, xây dựng đất nước qua các thế hệ.

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