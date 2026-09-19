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Phường Nông Trang tập huấn chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng ứng dụng AI

Ngày 19/9, UBND phường Nông Trang tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi số năm 2026 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, điều hành và giải quyết công việc trong môi trường số.

Phường Nông Trang tập huấn chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng ứng dụng AIQuang cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, học viên được cập nhật những kiến thức cơ bản, nội dung trọng tâm về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn kỹ năng khai thác, sử dụng các nền tảng số, hệ thống thông tin phục vụ công việc; nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ, văn bản và trao đổi thông tin trên môi trường điện tử.

Học viên được hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc như hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp thông tin, xây dựng nội dung, xử lý văn bản và nâng cao hiệu quả trao đổi, giải quyết nhiệm vụ.

Các nội dung được triển khai theo hướng thực hành, gắn với những tình huống và yêu cầu thực tế tại cơ quan, đơn vị.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng số, khả năng ứng dụng công nghệ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; từng bước hình thành phương thức làm việc khoa học, linh hoạt, hiệu quả.

Qua đó, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ và phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường Nông Trang.

Tạ Thanh


Tạ Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng phường Nông Trang UBND ứng dụng AI Kỹ năng Cải cách hành chính tập huấn Người lao động Công việc Trí tuệ nhân tạo Môi trường
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