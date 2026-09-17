Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Trong tiến trình xây dựng chính quyền số, xã Thượng Cốc đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS) gắn với cải cách hành chính (CCHC) với phương châm “Lấy người dân làm trung tâm”, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ...

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thượng Cốc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiệp - Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Cốc cho biết: Công tác CCHC được cấp ủy, chính quyền địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đồng thời tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ CCHC gắn liền CĐS và xây dựng chính quyền số. Việc chỉ đạo, điều hành được triển khai quyết liệt, toàn diện. Các nội dung chương trình, kế hoạch CCHC được xã ban hành kịp thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tạo chuyển biến rõ nét, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị.

Sau sáp nhập, bộ máy chính quyền xã nhanh chóng đi vào hoạt động, đáp ứng mục tiêu tinh gọn bộ máy cơ sở và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành chính. Xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). UBND xã hiện sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice. Việc trao đổi văn bản điện tử và sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc của cán bộ, công chức được đẩy mạnh. 100% văn bản của các cơ quan, đơn vị được gửi dưới dạng điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản iOffice. Công tác tuyên truyền, phổ cập tin học được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực trong việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng CNTT trong CCHC. Bên cạnh đó, xã chú trọng tuyên truyền về CCHC với nhiều hình thức linh hoạt, như tổ chức lồng ghép tuyên truyền, đăng tin, bài trên Trang thông tin điện tử của xã; treo băng rôn tuyên truyền trực quan... Nội dung tuyên truyền tập trung vào cơ chế “một cửa”, dịch vụ công trực tuyến, CĐS, trách nhiệm công vụ.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, cán bộ, công chức thường xuyên hướng dẫn người dân thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử, hỗ trợ tạo và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, triển khai dịch vụ công trực tuyến và khai thác các tiện ích số trong giải quyết công việc. Việc ứng dụng công nghệ số giúp người dân giảm thời gian đi lại, thuận tiện nộp hồ sơ, theo dõi quá trình giải quyết và nhận kết quả. Đặc biệt, người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng điện thoại thông minh, các nền tảng số để tiếp cận dịch vụ công thay vì phải trực tiếp thực hiện tất cả các thủ tục tại cơ quan hành chính.

Cùng với đó, xã tăng cường tuyên truyền Đề án 06, định danh điện tử VNeID và các tiện ích số, hướng dẫn người dân chủ động cập nhật, sử dụng thông tin điện tử phục vụ giao dịch hành chính và đời sống. Từ đầu tháng 9 đến nay, UBND xã đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; triển khai Đề án 06, Chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch dữ liệu chuyên ngành y tế và Kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn về CĐS. Tính đến hết tháng 8, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận và giải quyết trên 3.900 hồ sơ TTHC; trong đó, 99,87% hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,92%; hồ sơ được thanh toán trực tuyến đạt 100%; giải quyết TTHC trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%.

Thời gian tới, Thượng Cốc tiếp tục thực hiện phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước”, phát huy các mô hình hay, cách làm sáng tạo như: “Chính quyền thân thiện”, “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”..., xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Bùi Minh