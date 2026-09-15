Kết nối nhịp sống số ở Mường Vang

Với nhiều người cao tuổi ở xã Mường Vang, chiếc điện thoại trước đây chủ yếu dùng để nghe, gọi. Nay, từ màn hình nhỏ ấy, bà con có thể tra cứu thủ tục, sử dụng VNeID, thanh toán điện tử và tiếp cận thông tin chính thống. Để công nghệ đến gần hơn với người dân từng thôn có sự kết nối của chị Bùi Thị Giang Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã.

Bí thư Đoàn xã Mường Vang Bùi Thị Giang Nga hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Mường Vang có 98,5% dân số là đồng bào Mường. Địa bàn rộng, khả năng sử dụng công nghệ giữa các nhóm dân cư còn chênh lệch. Sau khi xã mới đi vào hoạt động, chị Nga cùng Ban Chấp hành Đoàn xã rà soát lực lượng, phân công đoàn viên tham gia các Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 100% thôn. Người thành thạo công nghệ hỗ trợ người còn hạn chế; đoàn viên phụ trách địa bàn nào trực tiếp hướng dẫn bà con tại địa bàn đó. Chị Nga là đầu mối kết nối lực lượng, phân công đoàn viên và nắm những trường hợp còn vướng để tiếp tục hỗ trợ.

Từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, xã Mường Vang tiếp nhận hơn 3.400 hồ sơ thủ tục hành chính, không có hồ sơ quá hạn; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%. Toàn xã thu nhận 13.604 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tỷ lệ kích hoạt đạt 82,9%. Để thêm nhiều người dân sử dụng được các tiện ích này, các lực lượng ở cơ sở, trong đó có đoàn viên và thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng đã tranh thủ buổi tối, ngày nghỉ, đến tận nhà hỗ trợ người cao tuổi và người gặp khó khăn trong đi lại.

Đoàn viên xã Mường Vang hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích trên điện thoại thông minh.

Đoàn Thanh niên xã Mường Vang là Đoàn xã, phường duy nhất trong tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Sự ghi nhận dành cho tập thể hơn 600 đoàn viên cũng cho thấy hiệu quả từ cách tập hợp sức trẻ của người Bí thư Đoàn xã.

Từ chiếc điện thoại từng chỉ dùng để nghe, gọi, ngày càng nhiều người dân Mường Vang đã biết tìm đến những tiện ích thiết thực và chị Bùi Thị Giang Nga là một trong những người nối nhịp sống số tới từng thôn Mường.

Nguyễn Yến