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Phú Thọ không còn thôn lõm sóng di động

Hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu kết nối, sử dụng dịch vụ số của người dân. Đến nay, toàn tỉnh không còn thôn lõm sóng theo tiêu chí của Bộ Khoa học và Công nghệ (tháng 1/2025, tỉnh có 24 thôn lõm sóng).

Cáp quang băng rộng đã được triển khai đến 100% xã, phường, với hơn 960.000 thuê bao Internet băng rộng cố định. Toàn tỉnh hiện có trên 3,6 triệu thuê bao băng rộng di động; sóng 4G phủ 98% diện tích, với 9.283 trạm thu phát sóng thông tin di động. Hạ tầng 5G cũng được đầu tư nhanh với 997 trạm 5G được phát triển mới, tăng 7,1 lần so với tháng 1/2025; phủ sóng đến 100% đô thị trung tâm và khu công nghiệp.

Phú Thọ không còn thôn lõm sóng di độngKỹ thuật viên Viettel Phú Thọ lắp đặt, kiểm tra thiết bị tại trạm phát sóng.

Việc mở rộng vùng phủ sóng góp phần nâng cao khả năng tiếp cận Internet, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số, nhất là đối với người dân tại khu vực nông thôn, miền núi.

Tuy nhiên, chất lượng kết nối Internet tại một số vùng sâu, vùng xa vẫn chưa ổn định; thiết bị và kỹ năng số của một bộ phận người dân còn hạn chế. Vì vậy, cùng với hoàn thiện hạ tầng, tỉnh tiếp tục đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng kết nối và hỗ trợ người dân sử dụng hiệu quả các dịch vụ số.

Hương Giang


Hương Giang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bộ Khoa học và Công nghệ Dịch vụ công trực tuyến Phú thọ Đầu tư Viễn thông Khu vực nông thôn Tiêu chí Kết nối internet Cầu Khu công nghiệp
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