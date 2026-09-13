Thu hẹp khoảng cách số ở Mường Động

Với địa bàn rộng tới 145km2, hơn 26.000 dân, phần lớn là đồng bào Mường sinh sống tại 21 thôn, Mường Động đứng trước yêu cầu đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, thiết bị để đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Xã đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động của chính quyền, hiện đại hóa Trung tâm Phục vụ hành chính công và phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ, dịch vụ số cho người dân.

Đoàn viên thanh niên xã Mường Động hướng dẫn người cao tuổi sử dụng điện thoại thông minh và tiếp cận các tiện ích số.

Số hóa để phục vụ người dân

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Động, nhiều người dân vẫn cần cán bộ hướng dẫn, từ cách đăng nhập tài khoản, chụp giấy tờ đến hoàn thiện biểu mẫu điện tử. Điện thoại thông minh đã trở nên phổ biến, nhưng thực hiện thủ tục trực tuyến vẫn là việc không đơn giản đối với một bộ phận người dân. Trong điều kiện địa bàn rộng, nhiều thôn xa trung tâm xã, số hóa thủ tục hành chính càng có ý nghĩa thiết thực, giúp giảm thời gian đi lại và chi phí cho người dân.

Trung tâm được bố trí trang thiết bị, đường truyền, phần mềm chuyên môn cùng 10 cán bộ, công chức có trình độ đại học trở lên. Xã đã công khai 434 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã; chỉ số công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 18/18 điểm. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả từng bước được thực hiện trên môi trường điện tử, tạo điều kiện để người dân nộp hồ sơ từ xa, theo dõi tiến độ và sử dụng kết quả đã số hóa.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm xử lý tổng số 2.500 hồ sơ, gồm 2.308 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và 192 hồ sơ chuyển từ kỳ trước. Đã có 2.209 hồ sơ được giải quyết; tỷ lệ trước và đúng hạn đạt khoảng 97,6%. Đã có 431/440 hồ sơ được giải quyết toàn trình trên môi trường điện tử, đạt 97,95%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 98,6%; 100% hồ sơ phát sinh phí, lệ phí được thanh toán trực tuyến, với tổng số tiền hơn 31,4 triệu đồng. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân đạt 18/18 điểm.

Cùng với số hóa thủ tục hành chính, Mường Động tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ, duy trì hệ thống quản lý văn bản điện tử, chữ ký số và hội nghị trực tuyến. Xã đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản, trong đó 80% có khả năng làm chủ kỹ năng số và ứng dụng công nghệ vào quản lý, điều hành. Việc nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn cũng được đặt ra, song thông tin do công nghệ cung cấp phải được cán bộ kiểm tra, đối chiếu trước khi sử dụng.

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Thư - Bí thư Đảng ủy xã, cải cách hành chính và chuyển đổi số là một trong 3 khâu đột phá của Mường Động nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch, hiệu quả. Trọng tâm hiện nay là nâng cao năng lực đội ngũ, hoàn thiện dữ liệu sau sắp xếp và mở rộng ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính. Đích đến của quá trình này là để người dân, dù ở gần hay xa trung tâm xã đều được tiếp cận dịch vụ công thuận tiện, minh bạch và hiệu quả hơn.

Nâng cao kỹ năng số

Xác định, công nghệ chỉ phát huy giá trị khi người dân biết sử dụng, Mường Động đã thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng tại 100% thôn.

Am hiểu địa bàn và gần gũi với người dân, 210 thành viên của các tổ trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng VNeID, tạo tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến. Nội dung hỗ trợ còn bao gồm nhận diện các cuộc gọi, tài khoản và đường dẫn có dấu hiệu lừa đảo.

Công an xã Mường Động hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Hoạt động đưa tiện ích số đến khu dân cư còn có sự tham gia của lực lượng Công an, đoàn viên thanh niên và các tổ chức ở cơ sở. Thời gian qua, Công an xã tổ chức hỗ trợ trực tiếp tại khu dân cư, ưu tiên người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn và những người chưa thành thạo điện thoại thông minh.

Để đáp ứng nhu cầu của người dân sử dụng các tiện ích số, cán bộ làm thêm ngoài giờ hành chính, buổi tối và ngày nghỉ; đồng thời hướng dẫn người dân chuẩn bị giấy tờ, phối hợp kiểm tra thông tin nhằm hạn chế sai sót.

Ứng dụng số ngày càng được mở rộng. Qua điện thoại, người dân có thể tra cứu thông tin về bảo hiểm, y tế, giáo dục; nhận cảnh báo thời tiết, thiên tai; thanh toán hóa đơn và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Với hộ sản xuất, kinh doanh, công nghệ mở thêm cách giới thiệu sản phẩm, trao đổi với khách hàng và nhận thanh toán qua mã QR.

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ giữa các nhóm dân cư vẫn còn khác nhau. Do đó, các tổ công nghệ số cộng đồng và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn cần bám sát nhu cầu thực tế, hỗ trợ người dân từng bước làm chủ các kỹ năng số và tự thực hiện các dịch vụ trên môi trường số.

Theo đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã, Mường Động sẽ tiếp tục cập nhật kiến thức, kỹ năng cho thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng, đồng thời duy trì hỗ trợ người dân sau các đợt cao điểm. Hiệu quả hoạt động được đánh giá không chỉ qua số lượng người được hỗ trợ, mà còn ở khả năng người dân tự sử dụng các dịch vụ số, mức độ ứng dụng thường xuyên và số lần đi lại được giảm bớt khi thực hiện thủ tục hành chính.

Từ Trung tâm Phục vụ hành chính công đến các Tổ công nghệ số cộng đồng, Mường Động đang gắn quá trình số hóa của chính quyền với nâng cao khả năng sử dụng của người dân. Qua đó từng bước thu hẹp khoảng cách số trên địa bàn.

Minh Vũ