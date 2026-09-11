Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Ngày 11/9, tại phường Vĩnh Phúc, Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh bày tỏ niềm vui mừng trước những kết quả nổi bật của Phú Thọ sau hơn 1 năm hợp nhất; cho rằng những dấu ấn mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội đang khẳng định vị thế vững chắc, đồng thời cũng là minh chứng cho thấy sự lãnh đạo quyết liệt, hiệu quả của Tỉnh ủy, tạo động lực thúc đẩy Phú Thọ phát triển bứt phá trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trịnh Đình Dũng - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình (cũ) phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Hữu Điền - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ (cũ) phát biểu.

Các đồng chí đề nghị thời gian tới, tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để ổn định tổ chức bộ máy, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng kết nối, trong đó, ưu tiên bố trí nguồn lực cho hạ tầng giao thông, khắc phục tình trạng chia cắt, thiếu đồng bộ giữa các đơn vị hành chính; hoàn thiện trục kết nối toàn vùng để đón đầu các dự án công nghiệp, dịch vụ lớn.

Tập trung phát triển đô thị xanh và bền vững; phân bổ, điều tiết nguồn vốn đầu tư linh hoạt, tránh dàn trải; tập trung thẩm định và đầu tư các dự án trọng điểm mang tính dẫn dắt nền kinh tế.

Chú trọng cải thiện nâng cao đời sống Nhân dân; bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của các vùng, miền sau hợp nhất.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tri ân sự đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trân trọng cảm ơn sự quan tâm và ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh: Những kết quả đạt được là sự kết tinh của quá trình phấn đấu qua nhiều giai đoạn, nhiệm kỳ; kế thừa những thành quả, kinh nghiệm thực tiễn và bài học quý báu của các thế hệ lãnh đạo tỉnh cùng sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin về một số nhiệm vụ trọng tâm đang được tỉnh quyết liệt triển khai. Trong đó, nhấn mạnh nỗ lực sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập; đồng bộ cơ chế, chính sách của tỉnh mới trên cơ sở chọn lọc những chính sách ưu việt của 3 tỉnh trước đây.

Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kết nối liên vùng để mở rộng không gian phát triển; tập trung xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập; quyết liệt xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài.

Quan tâm quản lý đô thị, xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường; đẩy mạnh thu hút đầu tư, triển khai các dự án lớn để tạo động lực tăng trưởng kinh tế...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khẳng định: Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả của những thế hệ đi trước, xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhằm đưa quê hương Đất Tổ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Ngọc Anh - Mạnh Khiêm