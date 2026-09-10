Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Sáng 10/9, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương báo cáo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy HĐND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra vào buổi sáng thứ Ba, ngày 13/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. HĐND tỉnh sẽ xem xét các tờ trình của UBND tỉnh và thảo luận thông qua 9 dự thảo nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng và an sinh xã hội.

Để kỳ họp diễn ra thành công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy HĐND tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các tờ trình, dự thảo nghị quyết, các báo cáo thẩm tra và điều kiện liên quan để tổ chức kỳ họp, đảm bảo theo đúng thẩm quyền, trình tự, quy định.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường báo cáo một số nội dung quan trọng tại hội nghị.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án lắp đặt camera bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Cho ý kiến vào nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Công an tỉnh rà soát tổng thể hệ thống camera hiện có tại các địa phương. Trên cơ sở đó, xác định nhu cầu, vị trí lắp đặt phù hợp, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và tránh đầu tư trùng lặp. Việc triển khai cần thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Công an, lựa chọn công nghệ đáp ứng tiêu chuẩn, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Công an tỉnh trong quá trình triển khai cần quản lý chặt chẽ nguồn lực, bảo đảm hiệu quả đầu tư; đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo phương án lắp đặt camera bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp trong một số tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, cho ý kiến đối với một số nội dung: Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường; chấp thuận nhà đầu tư dự án Đường dây 500kV Trạm cắt Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội; chủ trương phê duyệt thông tin dự án Công viên nghĩa trang Mông Hóa tại phường Kỳ Sơn; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Tất Thành, phường Vân Phú; ký kết Biên bản ghi nhớ về một số nội dung hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo một số nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân sách.

Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang báo cáo một số dự án trọng điểm trong lĩnh vực xây dựng.

Cũng tại chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác phân bổ, bổ sung kinh phí cho một số cơ quan, đơn vị; dự thảo Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ; dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ; báo cáo ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương yêu cầu, đối với các nội dung đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến thống nhất và thông qua tại hội nghị, Đảng ủy UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo các quy định, trình tự và thủ tục pháp lý, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đức Anh