Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá vàng có thể lập đỉnh mới trong trung hạn

Dù thị trường đang chịu nhiều tác động từ chính sách của Fed và diễn biến địa chính trị, các chuyên gia vẫn đánh giá xu hướng tăng của vàng chưa kết thúc và dự báo kim loại quý có thể lập đỉnh mới trong trung hạn.

Giá vàng có thể lập đỉnh mới trong trung hạn

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 145 – 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 143,1 – 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 144,9 – 148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng có thể lập đỉnh mới trong trung hạnVàng thế giới giảm sâu

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.369 USD/ounce, giảm 52 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.285 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 138,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Theo Anthony Kim, Trưởng bộ phận Giao dịch Kim loại Toàn cầu tại Goldman Sachs, đà tăng của vàng chưa kết thúc. Việc giá vàng suy yếu kể từ tháng 2 chỉ là một giai đoạn tạm dừng kéo dài và kim loại quý này vẫn có khả năng thiết lập những mức cao kỷ lục mới trong trung hạn.

Ông Anthony Kim cho rằng, diễn biến của vàng thời gian qua chịu tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là những thay đổi liên quan đến chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và tác động của xung đột Iran đến dòng tiền trên thị trường hàng hóa.

Theo ông, thị trường đang theo dõi sát việc Kevin Warsh được đề cử và phê chuẩn làm Chủ tịch Fed mới, đồng thời đánh giá định hướng chính sách tiền tệ của ông trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump có nhiều động thái liên quan đến Fed.

Ông cho biết các nhà đầu tư hiện đặc biệt quan tâm đến dữ liệu lạm phát của Mỹ, nhất là chỉ số CPI tháng 8, trước cuộc họp chính sách tháng 9 của Fed. Cách thị trường phản ứng với dữ liệu này có thể cung cấp thêm tín hiệu về hướng đi tiếp theo của giá vàng.

Dù thừa nhận thị trường còn nhiều biến động, Kim vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với kim loại quý. Ông cho rằng mốc 4.000 USD/ounce là vùng hỗ trợ tương đối vững, khi cả chính phủ các nước và các tổ chức vẫn có nhu cầu mua vàng quanh mức giá này.

Trước đó, ngày 2-9, Goldman Sachs Research dự báo giá vàng có thể lên 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026, nhờ nhu cầu mạnh từ các ngân hàng trung ương và khả năng thị trường giảm kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất.

Goldman Sachs dự kiến các ngân hàng trung ương sẽ mua trung bình khoảng 50 tấn vàng mỗi tháng trong năm 2026, cao hơn đáng kể mức trung bình 17 tấn/tháng trong giai đoạn trước năm 2022. Riêng tháng 6-2026, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương tăng lên khoảng 100 tấn/tháng tính trên cơ sở điều chỉnh theo mùa trong 3 tháng.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-co-the-lap-dinh-moi-trong-trung-han-1706541.html

Theo hanoimoi.vn


Theo hanoimoi.vn

 Từ khóa: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Bảo Tín Minh Châu Triệu Fed Chính sách Kim loại quý Tác động Tổng thống donald trump SJC Đánh giá
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức bật từ kinh tế hộ ở Yên Trị

Sức bật từ kinh tế hộ ở Yên Trị
2026-09-08 15:38:00

baophutho.vn Từ các cửa hàng bán lẻ, cơ sở dịch vụ đến những vườn cây sản xuất hàng hóa, kinh tế hộ đang góp phần tạo sức bật cho kinh tế ở xã Yên Trị....

Hành trình đón dòng vốn FDI thế hệ mới

Hành trình đón dòng vốn FDI thế hệ mới
2026-09-08 15:22:00

baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 và Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện thể chế, nâng cao chất...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long