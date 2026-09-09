Giá vàng có thể lập đỉnh mới trong trung hạn

Dù thị trường đang chịu nhiều tác động từ chính sách của Fed và diễn biến địa chính trị, các chuyên gia vẫn đánh giá xu hướng tăng của vàng chưa kết thúc và dự báo kim loại quý có thể lập đỉnh mới trong trung hạn.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 145 – 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 143,1 – 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 144,9 – 148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới giảm sâu

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.369 USD/ounce, giảm 52 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.285 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 138,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Theo Anthony Kim, Trưởng bộ phận Giao dịch Kim loại Toàn cầu tại Goldman Sachs, đà tăng của vàng chưa kết thúc. Việc giá vàng suy yếu kể từ tháng 2 chỉ là một giai đoạn tạm dừng kéo dài và kim loại quý này vẫn có khả năng thiết lập những mức cao kỷ lục mới trong trung hạn.

Ông Anthony Kim cho rằng, diễn biến của vàng thời gian qua chịu tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là những thay đổi liên quan đến chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và tác động của xung đột Iran đến dòng tiền trên thị trường hàng hóa.

Theo ông, thị trường đang theo dõi sát việc Kevin Warsh được đề cử và phê chuẩn làm Chủ tịch Fed mới, đồng thời đánh giá định hướng chính sách tiền tệ của ông trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump có nhiều động thái liên quan đến Fed.

Ông cho biết các nhà đầu tư hiện đặc biệt quan tâm đến dữ liệu lạm phát của Mỹ, nhất là chỉ số CPI tháng 8, trước cuộc họp chính sách tháng 9 của Fed. Cách thị trường phản ứng với dữ liệu này có thể cung cấp thêm tín hiệu về hướng đi tiếp theo của giá vàng.

Dù thừa nhận thị trường còn nhiều biến động, Kim vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với kim loại quý. Ông cho rằng mốc 4.000 USD/ounce là vùng hỗ trợ tương đối vững, khi cả chính phủ các nước và các tổ chức vẫn có nhu cầu mua vàng quanh mức giá này.

Trước đó, ngày 2-9, Goldman Sachs Research dự báo giá vàng có thể lên 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026, nhờ nhu cầu mạnh từ các ngân hàng trung ương và khả năng thị trường giảm kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất.

Goldman Sachs dự kiến các ngân hàng trung ương sẽ mua trung bình khoảng 50 tấn vàng mỗi tháng trong năm 2026, cao hơn đáng kể mức trung bình 17 tấn/tháng trong giai đoạn trước năm 2022. Riêng tháng 6-2026, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương tăng lên khoảng 100 tấn/tháng tính trên cơ sở điều chỉnh theo mùa trong 3 tháng.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-co-the-lap-dinh-moi-trong-trung-han-1706541.html

Theo hanoimoi.vn