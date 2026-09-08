Giá vàng hôm nay 8-9: SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng

Sáng nay, giá vàng miếng trong nước đồng loạt giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, trong khi giá vàng thế giới tăng trở lại, lên 4.426 USD/ounce.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,5 – 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,5 – 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giatm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 145 – 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 143 – 146 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 144,6 – 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới tăng nhẹ

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.426 USD/ounce, tăng 31 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.285 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 140,25 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Theo Khảo sát Dự trữ Vàng của Ngân hàng Trung ương năm 2026 do Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) thực hiện, các ngân hàng trung ương đã mua trung bình khoảng 1.000 tấn vàng mỗi năm trong 4 năm qua, gấp đôi mức bình quân của thập kỷ trước. Đáng chú ý, 45% số ngân hàng trung ương được khảo sát cho biết dự kiến sẽ tiếp tục tăng dự trữ vàng trong 12 tháng tới, trong khi 89% dự báo tổng lượng vàng do các ngân hàng trung ương trên toàn cầu nắm giữ sẽ tiếp tục tăng.

Trong tầm nhìn 5 năm, 84% số người tham gia khảo sát dự đoán vàng sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn trong dự trữ ngoại hối toàn cầu. Ngược lại, 74% cho rằng tỷ trọng của đồng USD trong các kho dự trữ này sẽ giảm.

Những xu hướng trên cho thấy các ngân hàng trung ương đang có cách nhìn mới về vai trò của vàng, được coi là một tài sản tiền tệ chiến lược. Điều này không đồng nghĩa với việc đồng USD sắp mất vị thế là đồng tiền dự trữ chủ đạo, hay trái phiếu Kho bạc Mỹ sẽ trở nên kém quan trọng. Trái phiếu Kho bạc Mỹ vẫn là một trong những tài sản có tính thanh khoản cao và được sử dụng rộng rãi nhất trên thị trường tài chính toàn cầu.

Điểm đáng chú ý nằm ở sự thay đổi trong chiến lược dự trữ. Các ngân hàng trung ương ngày càng coi vàng là một tài sản tiền tệ quan trọng, được nắm giữ song song với các tài sản dự trữ bằng USD và trong một số trường hợp có thể thay thế một phần dự trữ USD truyền thống.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-8-9-sjc-giam-1-1-trieu-dong-luong-1706364.html

Theo hanoimoi.vn