Phát triển thương mại - dịch vụ ở Kỳ Sơn

Nhờ lợi thế vị trí cửa ngõ, không gian phát triển được mở rộng sau sáp nhập cùng sự hình thành của các dự án đô thị, du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn, thương mại - dịch vụ ở phường Kỳ Sơn ngày càng phát triển, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống người dân.

Hoạt động thương mại - dịch vụ ở phường Kỳ Sơn ngày càng phát triển, hàng hóa đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Phường Kỳ Sơn có vị trí thuận lợi trên trục giao thông kết nối Phú Thọ với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh vùng Tây Bắc. Cùng với sự phát triển của các khu, cụm công nghiệp, đây là điều kiện để địa phương đẩy mạnh thương mại, vận tải, kho bãi, logistics, dịch vụ ăn uống, lưu trú và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Hệ thống doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp tục được củng cố; môi trường kinh doanh từng bước được cải thiện nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh.

Hoạt động thương mại - dịch vụ duy trì đà phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Khu vực dịch vụ hiện chiếm 26,07% GRDP cho thấy tiềm năng và vai trò ngày càng rõ nét trong quá trình đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của phường.

Ông Nguyễn Đức Khanh ở tổ dân phố 2 cho biết: “Nhờ chủ trương khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế của phường cùng lợi thế về giao thông, hoạt động kinh doanh trên địa bàn ngày càng sôi động. Khoảng 30% số hộ trong tổ đang kinh doanh tại gia đình hoặc các chợ trên địa bàn. Hoạt động này góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh”.

Sau sáp nhập, kinh tế phường Kỳ Sơn có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Việc mở rộng địa giới hành chính không chỉ tạo điều kiện quy hoạch phát triển đồng bộ mà còn góp phần huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực về đất đai, lao động, hạ tầng và vốn đầu tư. Đây là tiền đề để địa phương tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển bền vững.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu từ dịch vụ trên địa bàn phường đạt gần 671 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của địa phương.

Ông Nguyễn Đức Hiếu - Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: “Lợi thế lớn của địa phương là Khu công nghiệp Bình Phú đang hoạt động ổn định, cùng vị trí trên các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 6, cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình và các tuyến đường tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi để lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, logistics và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất”.

Xác định thương mại - dịch vụ là một trong những động lực tăng trưởng, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền phường Kỳ Sơn tập trung nghiên cứu, phát triển các loại hình dịch vụ thông minh, tiện ích; khuyến khích các ngành dịch vụ có hàm lượng tri thức, công nghệ cao; thúc đẩy hình thành các trung tâm thương mại, mua sắm quy mô lớn. Cùng với đó, địa phương chú trọng thương mại hóa các sản phẩm có thế mạnh, sản phẩm truyền thống, đặc trưng và tiềm năng.

Phường cũng tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại - dịch vụ thông qua hội chợ, triển lãm, hội thảo, các kênh truyền thông và hoạt động xúc tiến đầu tư. Qua đó, từng bước nâng cao sức cạnh tranh, tạo động lực để thương mại - dịch vụ Kỳ Sơn phát triển ổn định, hiện đại và bền vững.

Quân Lâm