Từ đồng rau đến chuỗi giá trị Trường Thịnh

Làng Phú Lợi, phường Phong Châu, từ lâu nổi tiếng với nghề trồng rau màu. Năm 2012, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Trường Thịnh, nay là HTX Rau an toàn Trường Thịnh được thành lập, liên kết các hộ dân trong làng cùng sản xuất rau an toàn, từng bước nâng cao chất lượng và ổn định đầu ra cho sản phẩm.

Chị Nguyễn Thị Hương, thành viên HTX rau an toàn Trường Thịnh, phường Phong Châu chăm sóc rau .

Là một trong những đơn vị sớm xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, HTX Rau an toàn Trường Thịnh từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Sau gần 15 năm hoạt động, HTX hiện có hơn 60 thành viên, sản xuất trên diện tích hơn 40ha rau đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Tham gia liên kết với HTX, các hộ nông dân được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch theo quy trình, góp phần hạn chế dịch bệnh và bảo đảm chất lượng sản phẩm. Toàn bộ sản lượng rau được HTX ký hợp đồng tiêu thụ với các trường học, doanh nghiệp, siêu thị và cửa hàng tiện ích.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, các thành viên HTX thường xuyên được tập huấn, nâng cao kỹ thuật sản xuất; thực hiện nghiêm quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón sinh học, phân bón hữu cơ, qua đó bảo vệ môi trường, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng.

Việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, nâng cao uy tín, giá trị rau Trường Thịnh trên thị trường. Các thành viên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, giống cây trồng và tiêu thụ sản phẩm. Việc tổ chức sản xuất theo cùng quy trình, chủng loại và tiêu chuẩn giúp chất lượng rau tương đối đồng đều, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thương lái và được người tiêu dùng tin tưởng.

Đầu năm 2017, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, quầy giới thiệu và bán sản phẩm rau an toàn Trường Thịnh được khai trương tại chợ trung tâm thị xã Phú Thọ (cũ), góp phần quảng bá và mở rộng thị trường. Các sản phẩm trước khi đưa ra tiêu thụ đều được kiểm tra, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Thành viên HTX trồng vụ rau mới.

Cùng với mở rộng vùng sản xuất, HTX chú trọng xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm. Đến nay, vùng trồng rau của HTX đã được cấp mã số vùng trồng với diện tích hơn 10ha; 2 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Sản phẩm được tiêu thụ tại các chợ đầu mối, chợ trên địa bàn, nhà hàng và bếp ăn của một số trường học.

Bà Nguyễn Thị Hương - thành viên HTX Rau an toàn Trường Thịnh cho biết: “Trồng rau an toàn không khó nhưng đòi hỏi người sản xuất phải nắm chắc quy trình và thực hiện nghiêm các yêu cầu từ khâu gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch”.

Theo bà Hương, sản xuất rau an toàn cho lợi nhuận cao gấp 4-5 lần so với trồng lúa, ngô. Với 5 sào rau sản xuất quanh năm, sau khi trừ chi phí, gia đình bà có thu nhập khoảng 70-80 triệu đồng/năm.

Nhiều hộ trong HTX đã đầu tư hệ thống tưới tự động nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất.

Trước yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường, HTX chủ động ký kết hợp đồng, xây dựng kế hoạch sản xuất theo hình thức xen canh, gối vụ. HTX còn tăng cường liên kết với các làng nghề, HTX sản xuất rau an toàn trên địa bàn và các xã như Phùng Nguyên, Bản Nguyên, Liên Minh, Hoàng Cương, Bình Phú...

Ông Vũ Xuân Phượng - Giám đốc HTX Rau an toàn Trường Thịnh cho biết: “Nếu sản xuất theo hướng tự sản, tự tiêu thì hiệu quả thấp, khó có điều kiện đầu tư thâm canh và mở rộng quy mô. Vì vậy, HTX xác định xây dựng chuỗi liên kết giữa HTX với doanh nghiệp và nông dân là giải pháp quan trọng để phát triển ổn định đầu ra, nâng cao hiệu quả và phát triển sản xuất bền vững”.

Nhờ tăng cường liên kết, đầu ra sản phẩm của HTX ngày càng ổn định, thu nhập của các thành viên được nâng lên. Đây là động lực để người dân yên tâm đầu tư sản xuất, đồng thời duy trì nghiêm quy trình VietGAP, từng bước xây dựng thương hiệu rau an toàn Trường Thịnh trên thị trường.

Quân Lâm