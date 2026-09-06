Nhân rộng mô hình nuôi trồng thuỷ sản có hiệu quả

Một trong những nhiệm vụ chính quan trọng của Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ là chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân, xây dựng các mô hình thực tế để đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã triển khai hơn 20 mô hình, trong đó có một số mô hình nuôi trồng thủy sản được đánh giá có hiệu quả kinh tế cao.

Đến thăm mô hình nuôi cá thịt thương phẩm trên lòng hồ Xuân Sơn, xã Xuân Đài của gia đình ông Phan Hữu Mai, ai cũng trầm trồ trước hệ thống lồng nuôi được xây dựng ngăn nắp, bài bản, quy hoạch cho nhiều loại cá theo từng độ tuổi khác nhau. Với gần 20 lồng nuôi các loại cá như trắm cỏ, trắm đen, chép, mè... mỗi năm gia đình ông thu khoảng 50 tấn cá, sau khi trừ chi phí còn lãi gần 500 triệu đồng. Ông Mai chia sẻ: Trong nuôi cá thương phẩm, việc quan trọng nhất là phòng, chống dịch bệnh. Để phòng, chống dịch bệnh cho các lồng, gia đình tôi luôn chú trọng vệ sinh, khử trùng, xử lý và diệt khuẩn đáy lồng trước khi vào vụ mới, hạn chế tối đa việc phát sinh và lây lan dịch bệnh trên đàn cá.

Mô hình nuôi cá thương phẩm trong lồng trên lòng hồ Xuân Sơn của gia đình ông Phan Hữu Mai, xã Xuân Đài cho hiệu quả kinh tế cao.

Theo thống kê, hiện nay diện tích nuôi thủy sản của tỉnh Phú Thọ đạt xấp xỉ 20.000 ha. Từ nhiều năm qua, ngành thủy sản đã phối hợp với các địa phương tập trung khai thác, phát huy diện tích mặt nước của các hồ chứa, những vùng chiêm trũng để nuôi thuỷ sản theo hướng bền vững, an toàn; hướng dẫn khung lịch thời vụ và cơ cấu giống, chú trọng nuôi trồng và phát triển các loại giống thuỷ sản bản địa, có giá trị kinh tế cao như: cá lăng, chiên, nheo, ngạnh, trắm cỏ, trắm đen, chép, diêu hồng (chiếm 65,4% tổng diện tích nuôi).

Ngành cũng triển khai hoạt động thả tái tạo nguồn lợi thủy sản; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng, sơ chế, chế biến thủy sản theo hướng thân thiện với môi trường, từng bước thay thế việc sử dụng hóa chất bằng các chế phẩm sinh học, phòng, chống dịch bệnh thủy sản, bảo vệ sản xuất thủy sản mùa nắng nóng, mưa lũ; tăng cường quản lý, định hướng phát triển nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa và nuôi thủy sản nước ngọt bền vững.

Nhờ các giải pháp trên, ngày càng nhiều mô hình thủy sản có hiệu quả kinh tế cao được các cơ quan chuyên môn xây dựng thành công. Điển hình là các mô hình nuôi ốc nhồi thương phẩm ở xã Vân Bán; nuôi tôm càng xanh ở xã Tiên Lương, Hùng Việt; nuôi cá tầm ở xã Sơn Lương; nuôi cá thương phẩm ở xã Văn Lang, Thanh Thủy; nuôi cá chẽm tại xã Tiền Phong, phường Hòa Bình, xã Tân Mai; nuôi cá lồng ở xã Thung Nai... Các mô hình sau khi triển khai và khẳng định hiệu quả đã từng bước được nhân rộng, giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàu, đồng thời xây dựng lĩnh vực thủy sản của tỉnh phát triển một cách bền vững, ổn định.

Mô hình nuôi cá tầm thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP của HTX Suối Ngà Đồng Mây, xã Sơn Lương có thể nhân rộng ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đặng Ngọc Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ cho biết: Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ các hộ có nhu cầu phát triển, nhân rộng các mô hình thủy sản đã khẳng định được giá trị kinh tế như cá tầm, cá lăng, cá thịt thương phẩm; ốc nhồi, lươn...

Cùng với đó, Trung tâm cũng phối hợp với các địa phương để tìm kiếm các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến, tiêu thụ thủy sản, giúp bà con xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm theo hướng an toàn, bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh việc tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ thủy sản; gắn kết chặt chẽ các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Quân Lâm