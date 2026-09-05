Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dự khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ

Sáng 5/9, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, phường Hòa Bình. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Năm học 2025-2026, thầy và trò Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục toàn diện tiếp tục được khẳng định, vị thế của trường trong hệ thống trường chuyên cả nước được củng cố.

Nề nếp, kỷ cương trường học được giữ vững; các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống được tổ chức thường xuyên, góp phần phát triển toàn diện cho học sinh.

Tỷ lệ học sinh có kết quả học tập và rèn luyện khá, tốt đạt 100%; tỷ lệ lên lớp và tốt nghiệp THPT đạt 100%. Trường xếp thứ 4 trong toàn tỉnh về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đơn vị đạt 255 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 28 giải học sinh giỏi quốc gia; nhiều giải thưởng trong các kỳ thi Olympic khu vực, IOE quốc gia và các cuộc thi khoa học - văn hóa - thể thao do bộ, ngành, địa phương tổ chức. Đặc biệt, nhà trường có 4 học sinh đạt giải Nhất Olympic tiếng Nga, được cấp học bổng toàn phần du học tại Liên bang Nga.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu dự lễ chào cờ cùng các điểm cầu trong nội dung kết nối trực tuyến khai giảng.

Năm học 2026-2027, nhà trường có 41 lớp với 1.384 học sinh, có 126 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, nhà trường xác định tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và toàn diện; đổi mới phương pháp dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong quản trị, giảng dạy, kiểm tra và đánh giá.

Lãnh đạo phường Hòa Bình tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Cùng với đó, nhà trường chú trọng xây dựng văn hóa học đường lành mạnh, phát triển phẩm chất, kỹ năng và năng khiếu học sinh; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên chất lượng cao; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục chất lượng cao trong giai đoạn mới.

Thầy Bùi Văn Đường - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đánh trống khai trường.

Các em học sinh trong Lễ chào cờ.

Tại chương trình, các đại biểu và toàn thể giáo viên, học sinh nhà trường tham dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 được kết nối trực tuyến với các điểm cầu trên toàn quốc.

Nhân dịp năm học mới, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu đã tặng hoa, quà chúc mừng thầy và trò Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ.

Hồng Duyên