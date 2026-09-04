Lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức thống nhất trên cả nước

Ngày mai 5/9, lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền sẽ được tổ chức theo chương trình chung toàn quốc, kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành văn bản về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Để triển khai Chương trình điều chỉnh thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, Bộ GDĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo; các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục có liên quan phối hợp thực hiện một số nội dung.

Cô và trò TP Hà Nội.

Mỗi tỉnh, thành phố bố trí 1 điểm cầu chính, kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm

Chương trình chung toàn quốc Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7h30 đến 8h30 ngày 5/9, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh, thành phố bố trí 1 điểm cầu chính để kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bộ GDĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở GDĐT, các cơ quan, đơn vị liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động chuẩn bị các điều kiện để tham dự đầy đủ chương trình chung.

Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên tham dự chương trình chung qua truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 hoặc phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, phù hợp với điều kiện thực tế.

Cả nước thực hiện các nghi thức đồng thời với điểm cầu trung tâm

Bộ GDĐT yêu cầu thực hiện thống nhất các nghi thức trong chương trình chung. Các điểm cầu và cơ sở giáo dục trong cả nước thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm, theo diễn biến của chương trình chung; chủ động theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp để thực hiện các nghi thức thống nhất, trang nghiêm, đúng thời điểm.

Đối với nghi thức đánh trống khai giảng, tại mỗi cơ sở giáo dục bố trí cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện đồng thời với điểm cầu trung tâm, tạo khí thế thống nhất, đồng bộ trong ngày khai giảng năm học mới trên phạm vi toàn quốc.

Đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện khánh thành ngày 5/9, lễ khánh thành được tổ chức trong khuôn khổ chương trình chung toàn quốc, thay cho phương án tổ chức riêng trước chương trình chung tại Công văn số 5643/BGDĐT-VP ngày 21/8/2026.

Bộ GDĐT yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện công trình, hồ sơ nghiệm thu, bàn giao và các điều kiện đưa công trình vào sử dụng theo quy định; chỉ tổ chức khánh thành đối với công trình bảo đảm đầy đủ điều kiện về chất lượng, an toàn và pháp lý. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ nghi thức khánh thành; bố trí lãnh đạo, đại biểu, đội hình thực hiện nghi thức và các điều kiện cần thiết để thực hiện đồng thời, thống nhất với điểm cầu trung tâm.

Không kéo dài phần lễ, không tổ chức thêm các bài phát biểu mang tính nghi thức

Bộ GDĐT lưu ý, sau khi kết thúc chương trình chung, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch, phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo và điều kiện thực tế; ưu tiên các hoạt động gần gũi, thiết thực, hướng tới người học, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày khai giảng.

Không kéo dài phần lễ, không tổ chức thêm các bài phát biểu mang tính nghi thức sau chương trình chung; dành thời gian phù hợp cho các hoạt động giáo dục, sinh hoạt đầu năm học của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.

Bộ GDĐT yêu cầu việc tổ chức lễ khai giảng bảo đảm trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của người học; tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, không phô trương, hình thức, không vận động đóng góp trái quy định.

https://daidoanket.vn/le-khai-giang-nam-hoc-2026-2027-duoc-to-chuc-thong-nhat-tren-ca-nuoc.html

Theo daidoanket.vn