Vững tin bước vào năm học mới

Năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt khi ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ vừa đồng thời triển khai sắp xếp mạng lưới trường học, kiện toàn tổ chức và đội ngũ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, vừa đảm bảo các điều kiện dạy và học cho hơn 1 triệu học sinh, sinh viên. Khối lượng công việc lớn, thời gian chuẩn bị gấp rút, song tất cả đã sẵn sàng để thầy và trò vững tin bước vào năm học mới với quyết tâm mới, kỳ vọng một năm học gặt hái nhiều thành công.

Cơ sở vật chất Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Xuân Đài, xã Xuân Đài được chỉnh trang, bảo đảm điều kiện dạy và học trong năm học mới.

Chủ động sắp xếp, bảo đảm nhân lực

Sắp xếp mạng lưới trường lớp là chủ trương và giải pháp quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, đổi mới công tác quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục, mở ra cơ hội để Phú Thọ thay đổi cách phân bổ nguồn lực. Những nguồn lực từng bị chia nhỏ được tập trung đầu tư có trọng điểm; đội ngũ quản lý được lựa chọn theo năng lực; giáo viên được điều hòa giữa các đơn vị; cơ sở vật chất được khai thác phù hợp hơn với quy mô và nhu cầu.

Tại xã Tân Sơn, từ 10 cơ sở giáo dục công lập, sau sắp xếp còn 4 trường, gồm 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 2 trường THCS. Các trường được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập những cơ sở giáo dục có quy mô, địa bàn phù hợp, đồng thời giữ nguyên Trường PTDTNT THCS Tân Sơn. Sau sắp xếp, toàn xã có 4.250 học sinh: Trường Mầm non Tân Sơn có 938 học sinh, Trường Tiểu học Tân Sơn có 1.492 học sinh, Trường THCS Tân Sơn có 1.505 học sinh và Trường PTDTNT THCS Tân Sơn có 315 học sinh. Toàn xã có 332 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tính riêng 3 trường được hình thành sau sáp nhập có 302 người, gồm 12 cán bộ quản lý, 279 giáo viên và 11 nhân viên. Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã: Mục tiêu của việc sắp xếp là các trường phải hoạt động ổn định ngay từ đầu năm học mới, không để việc sáp nhập ảnh hưởng đến dạy và học. Theo đó, xã tập trung ổn định tổ chức bộ máy sau sắp xếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, tăng cường kỷ cương, nền nếp học đường. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn, duy trì công tác phổ cập, trường chuẩn quốc gia, tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, dạy và học.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 655 cơ sở giáo dục công lập, giảm 1.206 cơ sở so với trước, tương đương 64,8%. Quy mô thay đổi lớn đặt ra yêu cầu không nhỏ đối với ngành Giáo dục: Bộ máy phải tinh gọn nhưng hiệu quả; cơ sở vật chất phải được khai thác tốt hơn; đội ngũ phải được bố trí hợp lý, để nguồn lực được sử dụng đúng nơi, đúng việc. Nhà giáo Ưu tú Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Các cơ sở giáo dục sau sắp xếp nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, xây dựng quy chế làm việc dân chủ, đoàn kết; thống nhất quản lý toàn bộ hoạt động của trường chính và các phân hiệu, điểm trường. Ngành tiếp tục rà soát, bố trí đội ngũ phù hợp, điều tiết giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, ưu tiên giáo viên trực tiếp đứng lớp. Đối với cán bộ quản lý dôi dư, căn cứ chuyên môn, năng lực và sở trường để bố trí làm giáo viên hoặc đảm nhiệm vị trí phù hợp. Cùng với tổ chức bộ máy, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cũng được ngành đặc biệt quan tâm. Với những giải pháp đồng bộ, khoa học, đến thời điểm này, tất cả đội ngũ cán bộ, giáo viên đã sẵn sàng tâm thế, quyết tâm và trách nhiệm bước vào năm học mới.

Sẵn sàng ngày khai trường

Tại Trường THPT Kim Ngọc, phường Vĩnh Phúc, không khí chuẩn bị năm học mới diễn ra khẩn trương. Cơ sở vật chất đã được rà soát; hồ sơ, dữ liệu học sinh được cập nhật; nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên được phân công cụ thể. Năm học 2026-2027, trường có 24 lớp với 1.043 học sinh; đội ngũ gồm 63 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Cô giáo Phan Thị Hằng Hải - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngay từ giữa tháng 8, trường đã xây dựng kế hoạch cho năm học và ngày khai giảng. Nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, tập huấn kỹ năng số, chuyển đổi số, quán triệt nhiệm vụ năm học, kỷ luật hành chính, đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát. Hệ thống điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, lối thoát nạn được kiểm tra; phương án xử lý khi mất điện, gián đoạn đường truyền hoặc thời tiết bất lợi cũng được chuẩn bị.

Tại các địa phương trong tỉnh, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ. Xã Lạc Thủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại các trường học trên địa bàn. Đối với những trường sau sắp xếp có trường chính, phân hiệu, điểm trường, các nhà trường xây dựng kế hoạch khai giảng thống nhất, trong đó xác định cụ thể chương trình, địa điểm, thành phần tham dự, cán bộ phụ trách, phương án kết nối và phương án dự phòng tại từng địa điểm. Cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách từng địa điểm, bảo đảm hoạt động đồng bộ, an toàn, không để phân hiệu, điểm trường không được tổ chức hoặc tổ chức hình thức. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn bộ công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ khai giảng tại tất cả các địa điểm thuộc nhà trường.

Năm nay, Lễ khai giảng chung toàn quốc sẽ được tổ chức từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút ngày 5/9/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, bố trí 1 điểm cầu chính của tỉnh tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương, kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm. Theo đó, tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, điện, đường truyền và phương án dự phòng để tham dự đầy đủ, liên tục chương trình khai giảng chung toàn quốc. Các hoạt động riêng của các cơ sở giáo dục sẽ tổ chức trước chương trình chung (nếu có) và phải tổ chức gọn nhẹ, phù hợp.

Với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ vững bước vào năm học mới với quyết tâm tạo chuyển biến thực chất từ cơ sở, làm nền tảng để mỗi nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học, mỗi học sinh có một năm học mới an toàn, hiệu quả, để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Hạnh Thúy