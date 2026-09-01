Vững nền tảng, bền chất lượng

Nhằm tạo nền tảng vững chắc phát triển giáo dục mầm non (GDMN), tỉnh chỉ đạo đặt chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ làm trọng tâm. Trong đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn được xác định là khâu then chốt, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, thực hiện hiệu quả phương pháp “lấy trẻ làm trung tâm”, tạo môi trường thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện trong những năm đầu đời.

Phân hiệu Trường Mầm non Thanh Minh thuộc Trường Mầm non Hoa Hồng, phường Vĩnh Phúc quan tâm tổ chức hoạt động phát triển vận động theo chương trình giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong sinh hoạt chuyên môn.

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ hình thành hệ thống GDMN có quy mô lớn. Tính đến đầu tháng 8/2026, toàn tỉnh có 1.120 cơ sở, bao gồm: 708 cơ sở trường học (trong đó có 651 trường công lập, 57 trường tư thục); 412 cơ sở nhóm/lớp độc lập tư thục. Về đội ngũ có hơn 17.900 người, trong đó có 1.897 cán bộ quản lý và 1.349 nhân viên; 95,3% cán bộ quản lý đạt trên chuẩn; 97,2% giáo viên đạt chuẩn trở lên, trong đó 88,5% giáo viên đạt trên chuẩn.

Thực hiện Chương trình GDMN mới, đội ngũ giáo viên được xác định là yếu tố then chốt quyết định chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, đồng thời góp phần nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đến trường và thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra. Ngay từ đầu năm, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản, chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở GDMN rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên. Thành lập Tổ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán của ngành, bao gồm hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên có trình độ, kinh nghiệm để triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh, ngành sát yêu cầu thực tế.

Năm học 2025-2026, toàn tỉnh tuyển dụng và thu hút được 939 giáo viên mầm non, đây là lần tuyển dụng có quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, nâng đội ngũ giáo viên mầm non toàn tỉnh lên 19.145 người, tăng 1.292 người so với năm học trước; tỷ lệ giáo viên đạt 2,06 giáo viên/lớp, tăng 0,2 giáo viên/lớp so với năm học 2024-2025, cao nhất trong những năm gần đây. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo đạt 95,3%, trên chuẩn đạt 82,1%, tạo nền tảng vững chắc nâng cao chất giáo dục mầm non bền vững trong những năm tiếp theo.

Nhờ đó giảm áp lực thiếu giáo viên tại các cơ sở giáo dục, giảm tình trạng dạy tăng giờ, tăng cường khả năng tổ chức bán trú, học 2 buổi/ngày và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Đồng thời, trẻ em được quan tâm nhiều hơn, giáo viên có thêm thời gian đầu tư cho chuyên môn, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM, làm quen với tiếng Anh và thực hiện hiệu quả Chương trình GDMN. Việc phân bổ đồng đều đội ngũ giáo viên mầm non của tỉnh có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh cả nước đang chuẩn bị thực hiện mục tiêu phổ cập GDMN cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi giai đoạn 2026-2030.

Năm học 2025-2026, tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp đạt 76,6% độ tuổi, riêng trẻ 5 tuổi đạt 100%, hoàn thành việc phổ cập GDMN; tỷ lệ trẻ tư thục ra lớp chiếm 14,5%. Tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 98,9%; 100% trẻ được theo dõi sức khỏe biểu đồ phát triển; tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm; 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN...

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Diễm - Trưởng Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT cho biết: Song song với tuyển dụng, công tác bồi dưỡng, tập huấn được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT chỉ đạo và giao công tác bồi dưỡng thường xuyên cho các đơn vị, tổ chức được 92 lớp bồi dưỡng, trong đó có 25 lớp cán bộ quản lý, 67 lớp giáo viên với tổng số 6.958 cán bộ, giáo viên tham gia; tỷ lệ hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên đạt 99,91%.

Từ năm học 2025-2026 đến nay, Sở GD&ĐT đã tổ chức 7 đợt tập huấn cấp tỉnh với 32 lớp cho 5.272 lượt cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán. 100% cơ sở GDMN triển khai nội dung tập huấn vào thực tiễn. Hơn 5.300 lượt cán bộ quản lý, giáo viên mầm non của tỉnh đã tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp cụm. Với 15 cụm chuyên môn, 80 buổi sinh hoạt với 12 chuyên đề, toàn tỉnh đã thu hút 5.314 lượt cán bộ quản lý, giáo viên tham gia. Nội dung sinh hoạt được lựa chọn theo hướng thiết thực, gắn với những nhiệm vụ giáo viên đang trực tiếp thực hiện như đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, giáo dục STEAM, xây dựng trường mầm non hạnh phúc, phát triển ngôn ngữ và tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số... giúp giáo viên học tập, chia sẻ kinh nghiệm, giải quyết các vấn đề thực tiễn và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, tạo nền tảng vững chắc nâng cao chất lượng

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT, thời gian tới, bậc GDMN của tỉnh tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng thiết thực, thường xuyên, dựa trên nhu cầu của giáo viên và những vấn đề thực tiễn; chú trọng nghiên cứu bài học, chia sẻ học liệu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số... Mục tiêu không chỉ tổ chức thêm các hoạt động chuyên môn mà quan trọng hơn là tạo ra những giá trị nghề nghiệp thực chất sau mỗi lần sinh hoạt. Khi mỗi nhà trường trở thành môi trường học tập nghề nghiệp, mỗi cụm chuyên môn trở thành một mạng lưới hỗ trợ hiệu quả, đội ngũ giáo viên mầm non sẽ có thêm năng lực và sự chủ động để thích ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Xuân Nguyễn