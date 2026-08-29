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Khánh thành nhà lớp học Trường Mầm non Lai Đồng

Sáng 29/8, xã Lai Đồng tổ chức khánh thành nhà lớp học và sân chơi Trường Mầm non Lai Đồng, phân hiệu 3, điểm trường Bến Thân. Dự chương trình có lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh và đơn vị tài trợ.

Khánh thành nhà lớp học Trường Mầm non Lai ĐồngLãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình.

Công trình nhà lớp học và sân chơi Trường Mầm non Lai Đồng do Quỹ Tâm hồn đẹp tài trợ, khởi công ngày 8/5/2026, xây dựng 2 phòng học chính cùng hệ thống điện, nước sạch, nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn trường mầm non.

Toàn bộ công trình được thi công theo tiêu chuẩn an toàn xây dựng, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, với tổng kinh phí 360 triệu đồng.

Khánh thành nhà lớp học Trường Mầm non Lai ĐồngĐại diện Quỹ Tâm hồn đẹp - đơn vị tài trợ trao biểu trưng kinh phí xây dựng công trình.

Công trình góp phần giải quyết khó khăn về cơ sở vật chất cho điểm trường Bến Thân, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh có không gian học tập, sinh hoạt an toàn, thoải mái. Đây là mô hình xã hội hóa đầu tư giáo dục hiệu quả, lan tỏa tinh thần sẻ chia cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các địa bàn khó khăn của xã Lai Đồng.

Khánh thành nhà lớp học Trường Mầm non Lai ĐồngĐại diện Đoàn Thanh niên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ.

Tại chương trình, các đại biểu, đơn vị tài trợ đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình, trao các suất học bổng cùng nhiều phần quà ý nghĩa động viên các em nhỏ nhân dịp chuẩn bị đón năm học mới.

Khánh thành nhà lớp học Trường Mầm non Lai ĐồngLãnh đạo xã Lai Đồng trao Giấy khen tặng đại diện Quỹ Tâm hồn đẹp.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Trường mầm non Khánh thành Chương trình Tài trợ Công trình phát thanh truyền hình Lãnh đạo Phú thọ doanh nghiệp trẻ Cơ sở vật chất
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