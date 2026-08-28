Quyết liệt xử lý dứt điểm tồn tại, đẩy nhanh tiến độ Dự án lô đất Dịch vụ công viên 5

Sáng 28/8, tại Chương trình Cà phê doanh nhân, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp nghe và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết vướng mắc liên quan đến Dự án lô đất Dịch vụ công viên 5 (thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực số 5, thành phố Vĩnh Yên cũ).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì Chương trình Cà phê doanh nhân sáng 28/8.

Dự án lô đất Dịch vụ công viên 5 mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo cảnh quan không gian đô thị và phát triển thương mại, dịch vụ.

Mặc dù được triển khai từ năm 2019 nhưng đến nay, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn kéo dài do còn 17/33 hộ dân chưa chấp hành quyết định thu hồi đất, không nhận tiền đền bù và chưa bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 0,26 ha.

Nguyên nhân chủ yếu do các hộ dân đòi hỏi mức bồi thường vượt quá quy định và viện lý do không bán đất nông nghiệp. Ngoài ra, việc quản lý quỹ đất và hồ sơ GPMB tại khu vực này vẫn còn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh báo cáo tóm tắt nội dung phản ánh, kiến nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Đây là dự án hạ tầng quan trọng nhằm hoàn thiện cảnh quan đô thị, tránh lãng phí nguồn lực hạ tầng đã đầu tư.

Do đó, yêu cầu các cơ quan, địa phương liên quan phải quyết liệt xử lý dứt điểm các tồn tại, đẩy nhanh tiến độ đền bù, GPMB đối với toàn bộ diện tích còn vướng mắc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các phường liên quan (Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên) phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, Trung tâm Phát triển quỹ đất và lực lượng chức năng rà soát kỹ lưỡng nguồn gốc đất, xác định rõ chủ sử dụng đất nông nghiệp của các hộ còn lại theo địa giới hành chính mới; đồng thời tổng rà soát toàn bộ các quyết định về bồi thường, GPMB.

Đại diện nhà đầu tư báo cáo tiến độ triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động, công khai minh bạch các chủ trương, chính sách đền bù của tỉnh đến từng hộ dân.

Trong đó, cần làm rõ để người dân hiểu: Nếu tự nguyện chấp hành nhận tiền đền bù sớm sẽ được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ thêm theo quy định. Ngược lại, nếu cố tình chống đối để phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thì chỉ được nhận bồi thường theo đúng khung định mức pháp luật.

Trong trường hợp công tác tuyên truyền, vận động không đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh giao các lực lượng chuyên môn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp họp thống nhất lập phương án cưỡng chế; giao Công an tỉnh và Công an các địa phương rà soát các điều kiện, xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục pháp lý.

Tinh thần chỉ đạo là sẽ ban hành quyết định thu hồi đất và thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất mới phù hợp với sự điều chỉnh địa giới hành chính và tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Đất đai hiện hành.

Quang cảnh Chương trình Cà phê doanh nhân sáng 28/8.

Về tiến độ thực hiện, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương hoàn thành công tác rà soát hồ sơ, tuyên truyền, vận động trước ngày 4/9/2026 để báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo; phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác GPMB chậm nhất đến tháng 10/2026 để bàn giao mặt bằng sạch cho dự án triển khai, từ đó góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đinh Vũ