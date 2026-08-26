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Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với UBND tỉnh

Ngày 26/8, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện các quy định tại Điều 85 của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và một số quy định liên quan.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với UBND tỉnhĐồng chí Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi giám sát.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tiếp tục được tỉnh Phú Thọ quan tâm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính và chuyển đổi số, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với UBND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Tỉnh đã thành lập 148 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thông suốt. 6 tháng đầu năm 2026, cấp xã tiếp nhận gần 418 nghìn hồ sơ, đã giải quyết trên 399 nghìn hồ sơ; tỷ lệ giải quyết trước hạn đạt gần 89%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đạt trên 92,3%. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Toàn tỉnh duy trì 5.064 tổ hòa giải với trên 31,4 nghìn thành viên. Nối dài các kênh dân chủ, tỉnh triển khai nhiều mô hình số như: Hòm thư số góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tiếp nhận ý kiến Nhân dân qua mã QR, VNeID; tiếp công dân trực tuyến...

Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo một số nội dung.

Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với UBND tỉnhĐại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ phát biểu làm rõ một số nội dung giám sát.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Phú Thọ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là việc đối thoại trực tiếp, lắng nghe Nhân dân và doanh nghiệp; gắn tiêu chí thực hiện dân chủ ở cơ sở với thi đua, khen thưởng và đánh giá cán bộ.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát, đồng bộ các văn bản chỉ đạo; thực hiện công khai, minh bạch thông tin các quy hoạch, dự án, phương án sáp nhập đơn vị hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, phát huy vai trò của các “Tổ hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng” và đoàn thanh niên. Cùng với đó, nâng cao vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động Nhân dân thực hành dân chủ; rà soát, quản lý và sử dụng hiệu quả kinh phí phục vụ hoạt động dân chủ ở cấp xã.

Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với UBND tỉnh

Quang cảnh buổi giám sát.

Trưởng đoàn giám sát ghi nhận các đề xuất của tỉnh về cơ chế phân cấp, ủy quyền trong đối thoại với Nhân dân tại các xã quy mô lớn và mô hình tổ chức Ban Thanh tra nhân dân để tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát; giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổng hợp, tham mưu phương án khắc phục ngay những hạn chế đã được chỉ ra, tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Trước đó, đoàn giám sát đã làm việc tại xã Vĩnh Tường và Vạn Xuân về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Đinh Vũ


Đinh Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phó chủ tịch UBND tỉnh Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở VNeID tỉnh Phú Thọ Đoàn giám sát mô hình chính quyền địa phương 2 cấp Nhân dân Xây dựng Đảng Làm việc
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