Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra

Những năm gần đây, biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng cực đoan, phức tạp, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân. Chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai (PCTT), UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Lực lượng quân đội phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Trạm Thản khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Chủ động các giải pháp thích ứng sớm

Năm 2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra 13 đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, trung bình từ 1.850 - 2.850mm. Ngoài ra, tỉnh bị ảnh hưởng bởi 5 cơn bão lớn, 2 đợt sét đánh kèm giông lốc mạnh; 16 đợt lũ vượt mức báo động trên các sông chính chảy qua địa bàn. Thiên tai làm sạt lở 1.428 vị trí đường giao thông, 17.030m bờ sông, suối và hàng trăm điểm taluy đồi, núi, đã có 6 người chết, 3 người bị thương; hơn 3.520 nhà bị ngập, gần 2.580 nhà hư hỏng; 4.224 lượt hộ phải sơ tán; 113 điểm trường, 7 cơ sở y tế và nhiều công trình văn hóa bị ảnh hưởng. Lĩnh vực nông nghiệp thiệt hại lớn với hàng nghìn ha lúa, hoa màu, cây trồng và 4.258ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; hơn 460 gia súc và hơn 48.600 gia cầm bị chết. Hệ thống đê điều, thủy lợi, giao thông, điện bị hư hỏng; tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước khoảng 1.550 tỷ đồng.

Trong 7 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 đợt thiên tai, làm 2 người bị thương; hơn 1.170 nhà bị tốc mái, hư hại; 6 điểm trường bị thiệt hại; đổ 24 cột điện hạ thế; hơn 2.850ha lúa, trên 920ha rau màu và các loại cây trồng hàng năm bị đổ gãy; nhiều gia súc, gia cầm bị chết...; tổng thiệt hại ước tính trên 54 tỷ đồng.

Trong những năm qua, việc chủ động PCTT luôn là ưu tiên hàng đầu của tỉnh và các ngành, địa phương. Sau khi sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự được khẩn trương thực hiện, phương châm “4 tại chỗ” tiếp tục được triển khai và kiểm tra chặt chẽ nhằm kịp thời xử lý khi có thiên tai xảy ra.

Tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo. Toàn tỉnh duy trì vận hành hiệu quả hơn 180 trạm đo mưa tự động, 15 trạm đo mực nước sông, hệ thống cảnh báo sạt lở đất, camera giám sát mực nước và nhiều nền tảng số phục vụ theo dõi diễn biến thời tiết.

Việc xây dựng hệ thống kết nối thông tin trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở thông qua các nhóm Zalo chuyên ngành được xác định là điểm mới trong công tác chỉ đạo PCTT và đã phát huy hiệu quả. 148 xã, phường đều tham gia hệ thống này, góp phần rút ngắn thời gian truyền đạt chỉ đạo, cập nhật diễn biến thiên tai, báo cáo thiệt hại theo thời gian thực.

Ở cơ sở, việc củng cố lực lượng xung kích PCTT tiếp tục được quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 148 đội xung kích tại 148 xã, phường với trên 9.600 thành viên. Các địa phương chủ động rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, xây dựng phương án sơ tán dân, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư và phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý tình huống ngay từ giờ đầu.

Nâng cao năng lực ứng phó

Để ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 514 triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”, giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh quan tâm ban hành các văn bản chỉ đạo; tổ chức kiểm tra trực tiếp tại những khu vực trọng điểm; chỉ đạo các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ đê điều, hồ đập, sơ tán dân và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Hoàng Anh Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Minh Đài cho biết: Là xã miền núi, khi xảy ra thiên tai thường bị ảnh hưởng nặng nên sau khi sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Minh Đài đã nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phân công rõ nhiệm vụ từng thành viên, duy trì chế độ trực 24/24 giờ trong mùa mưa bão. Đồng thời thường xuyên rà soát các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở; ngầm, tràn; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động xử lý khi có thiên tai xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Để công tác PCTT đi vào thực chất, hạn chế tối đa thiệt hại, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương, chiến lược quốc gia về nhiệm vụ này; hoàn thành Kế hoạch PCTT giai đoạn 2026 - 2030; kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, lấy cấp xã làm lực lượng nòng cốt trong ứng phó, cấp tỉnh giữ vai trò chỉ đạo, điều phối; bảo đảm thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai được truyền tải nhanh, chính xác đến từng địa bàn, nhất là khu vực có nguy cơ cao... Tỉnh quan tâm đầu tư xử lý các công trình đê điều, hồ đập xung yếu; củng cố lực lượng xung kích cấp xã; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện và nguồn lực tài chính để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai...

Quân Lâm