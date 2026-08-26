Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của Nhà máy nước Bờ Phải và Bờ Trái Sông Đà

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 2731/QĐ-UBND phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình thu, dẫn nước thô tự chảy (tại cao trình +71m, thượng lưu đập Thủy điện Hòa Bình) Nhà máy nước Bờ Phải và Bờ Trái Sông Đà của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình tại phường Hòa Bình.

Theo đó, nguồn nước khai thác là hồ Hòa Bình trên sông Đà. Quy mô công trình khai thác 35.000 m3/ngày đêm. Mục đích dùng cho sản xuất kinh doanh nước sạch (sản xuất phi nông nghiệp).

Vị trí khai thác tại đập Thủy điện Hòa Bình, phường Hòa Bình. Tọa độ cửa lấy nước tại thân đập: X-2301937; Y-0429340 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1060, múi chiếu 30).

Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác là 1.800m về phía thượng lưu tính từ vị trí cửa lấy nước của công trình, ranh giới 2 bờ đến cao trình +122m mốc bảo vệ hành lang hồ chứa nước thượng lưu đập Thủy điện Hòa Bình. Vùng bảo hộ vệ sinh có diện tích khoảng 3,2 km2.

Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình có trách nhiệm phối hợp với UBND phường Hòa Bình, Công ty Thủy điện Hòa Bình và các cơ quan liên quan xác định ranh giới, phạm vi, vị trí đặt biển chỉ dẫn vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa. Lắp đặt, cắm biển chỉ dẫn vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình; bảo vệ nguồn nước trực tiếp khai thác, sử dụng; theo dõi, giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ của công trình.

Đồng thời, phối hợp với Công ty cổ phần Quản lý Bảo trì đường thủy nội địa số 9, Công ty Thủy điện Hòa Bình trong giám sát các hoạt động neo đậu tàu thuyền, hoạt động giao thông đường thủy, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản... trong vùng bảo hộ, để đảm bảo tránh các sự cố tràn dầu, đổ thải trái phép, chở hàng hóa độc hại, dễ cháy, nổ... Phối hợp với Công ty Thủy điện Hòa Bình xây dựng cơ chế phối hợp để đảm bảo các hoạt động vận hành phục vụ sản xuất trong phạm vi vùng bảo hộ không bị ảnh hưởng; đồng thời có các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước và xử lý đảm bảo chất lượng nước sạch cho sinh hoạt.

Trường hợp phát hiện hành vi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác nước của công trình và các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước khác trong phạm vi vùng bảo hộ phải kịp thời ngăn chặn, đồng thời báo cáo ngay UBND phường Hòa Bình để xử lý. Tuân thủ các quy định về bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, giao thông đường thủy nội địa và các quy định pháp luật khác có liên quan.

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND phường Hòa Bình, Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình, Công ty cổ phần Quản lý Bảo trì đường thủy nội địa số 9. Đồng thời, đề nghị các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt phải tuân thủ các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, tài nguyên nước mặt theo quy định pháp luật về tài nguyên nước, pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

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Minh Châu