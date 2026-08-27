Gặp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

Ngày 27/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026). Dự chương trình gặp mặt có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Ngày 6/8/1976, Việt Nam và Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao; đến tháng 5/2025, mối quan hệ được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện. Năm 2026, hai nước tiếp tục cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới bằng Chương trình hành động triển khai Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2031. Trong đó, đặc biệt chú trọng kết nối chuỗi cung ứng; kết nối doanh nghiệp và địa phương; kết nối các chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ có những dấu ấn rõ nét trong quan hệ hợp tác với các đối tác Thái Lan. Phú Thọ đã phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam tổ chức chương trình Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ. Qua đó, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Thái Lan mong muốn mở rộng đầu tư tại Phú Thọ, coi đây là cơ hội hợp tác dài hạn.

Hiện nay, các doanh nghiệp Thái Lan đã đầu tư tại Phú Thọ với tổng vốn trên 400 triệu USD, tập trung trong nhiều lĩnh vực quan trọng như công nghiệp chế biến, chế tạo, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Hoạt động góp phần tạo việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng hệ thống sản xuất, thương mại và tăng cường sự gắn kết.

Chương trình giao lưu văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa hai nước.

Thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, từng bước trở thành địa chỉ kết nối hữu nghị, kết nối thông tin, cơ hội hợp tác giữa Phú Thọ với các đối tác Thái Lan, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lê Hoàng