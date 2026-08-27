Năm học 2026 - 2027: Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất

Sáng 27/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố.

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

2025 - 2026 là năm học đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt, chiến lược, trong đó có nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện nhiều chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền. Với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và nỗ lực của toàn ngành, ngành GD&ĐT đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, hoàn thành 35/76 nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị. Về hoàn thiện thể chế, Bộ GD&ĐT đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành 3 luật, 2 nghị quyết của Quốc hội, 41 nghị định, nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 79 thông tư, tập trung vào phân cấp, phân quyền, chính sách đối với nhà giáo và người học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Các chính sách miễn giảm học phí, miễn phí sách giáo khoa, hỗ trợ bữa ăn, học bổng, tín dụng; tăng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo; mở rộng tự chủ cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đã từng bước tạo chuyển biến, tác động tích cực đối với người học và đội ngũ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh tham dự hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Đến hết tháng 8/2026, cả nước dự kiến hoàn thành sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, giảm từ 37.515 xuống 18.575 cơ sở, tỷ lệ giảm 50,5%; giảm 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó và 11.041 nhân viên, trong đó nhiều cán bộ quản lý được bố trí trở lại giảng dạy góp phần bổ sung giáo viên cốt cán cho ngành trong năm học mới. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định. Tại các kỳ Olympic quốc tế, học sinh Việt Nam đồng hạng Nhất toàn đoàn môn Hóa học, duy trì trong nhóm 5 đến 8 quốc gia dẫn đầu các môn Toán, Vật lý, Sinh học và Tin học.

Đại biểu tỉnh Phú Thọ tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh.

Năm học 2026 - 2027, toàn ngành Giáo dục xác định chủ đề: “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, trọng tâm là chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện, tập trung xử lý các điểm nghẽn và đo lường kết quả bằng sự tiến bộ của người học, điều kiện làm việc của nhà giáo, hiệu quả hoạt động của nhà trường và chất lượng nguồn nhân lực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: 2026 - 2027 là năm học đầu tiên sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ngành Giáo dục, các bộ, ngành liên quan và các địa phương cần đổi mới tư duy, cách làm, chất lượng, tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; chuyển trạng thái từ tập trung chính sách, thể chế sang tổ chức thực hiện đồng bộ, thực chất, tạo kết quả đầu ra rõ nét, đưa các chính sách mới về giáo dục đào tạo thực sự đi vào cuộc sống. Kết quả giáo dục, đào tạo phải được đo lường bằng sự tiến bộ của người học, điều kiện làm việc của nhà giáo, hiệu quả hoạt động của nhà trường và chất lượng nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, cần quyết liệt xử lý các tồn tại, hạn chế về đội ngũ, cơ sở vật chất, bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường; sử dụng hiệu quả đội ngũ quản lý giáo dục chuyển sang giảng dạy. Ngành Giáo dục cần đổi mới thực chất từ quản trị nhà trường, phương pháp dạy và học đến kiểm tra, đánh giá; áp dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo vào quản lý, giảng dạy; chấm dứt bệnh thành tích, gian lận trong thi cử; đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu giáo dục đảm bảo kết nối, liên thông. Đào tạo nhân lực chất lượng cao cần gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng, đổi mới sáng tạo; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, đảm bảo sức khỏe, thể chất, tinh thần cho học sinh; xây dựng văn hóa học đường, an toàn trường học, ngăn chặn bạo lực học đường, đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng giao cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm bố trí nguồn lực, biên chế, cơ sở vật chất, thiết bị, quy hoạch mạng lưới trường lớp, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo dục và đào tạo địa phương phát triển.

Ngọc Anh